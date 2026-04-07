Santander prevé completar la semipeatonalización del acceso a La Magdalena antes de verano

Santander prevé completar la semipeatonalización de acceso al recinto de La Magdalena antes de verano - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander prevé completar la semipeatonalización del acceso al recinto de La Magdalena antes de verano para beneficiarse de los fondos europeos, una vez ha finalizado la primera fase de la obra, correspondiente a la zona interior del mismo, que comenzó el 10 de marzo.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la Asociación de Vecinos de El Sardinero han visitado este martes el avance de la intervención, junto a los concejales de Turismo, Fran Arias; Fomento, Agustín Navarro; y Barrios, Lorena Gutiérrez, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

La regidora ha destacado la "buena acogida" del proyecto entre los vecinos, que responde a la demanda de mejorar este entorno de la ciudad para hacerlo "más accesible, seguro y amable".

Además, ha puesto en valor la coordinación para compatibilizar los trabajos con la actividad del entorno, ya que el Consistorio tiene "especial sensibilidad" hacia la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de cara al inicio de sus cursos, y también para "minimizar" el impacto durante los fines de semana, cuando el Palacio de La Magdalena acoge "numerosas" celebraciones, como bodas.

Esta actuación, adjudicada a la empresa Senor por 461.600 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, está enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística, financiado con Fondos Europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Su objetivo es mejorar la movilidad y la calidad urbana este espacio turístico y de ocio para priorizar los desplazamientos peatonales, reducir el tráfico rodado y favorecer un entorno más accesible, seguro y agradable para vecinos, visitantes y turistas.

El proyecto contempla una actuación integral en la avenida y su entorno, que implica reorganizar el aparcamiento con 43 plazas libres, seis para personas con movilidad reducida, 30 para motocicletas y 5 para taxis; renovar aceras, bordillos y pavimentos; mejorar las redes de drenaje, saneamiento, abastecimiento y alumbrado; así como instalar nuevo mobiliario urbano y zonas ajardinadas.

Asimismo, modificará el trazado de entrada y salida del aparcamiento inferior para facilitar la circulación y mejorar los giros de vehículos, al optimizar los radios de curvatura y reforzar la seguridad para peatones y conductores.