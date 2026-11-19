Santander programa cinco sesiones de teatro infantil en los centros cívicos durante la época navideña - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los centros cívicos Tabacalera y Juan de Santander acogerán cinco sesiones de teatro para disfrutar en familia durante la época navideña, una iniciativa que celebra su cuarta edición.

Se desarrollarán los días 5, 12, 19 y 26 de diciembre y 2 de enero, a las 18.00 horas, y las entradas pueden adquirirse ya a través de la plataforma Giglon o mediante la web oficial de los Centros Cívicos de Santander.

La concejala de Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, ha animado a los vecinos a disfrutar de estas obras de teatro infantiles con las que se pretenden dinamizar los centros durante la época navideña, que es la primera de "muchas más" acciones programadas para esta Navidad en los centros municipales.

La primera de las obras de teatro de este ciclo, la comedia 'Debajo del tejado' para público de más de 5 años, se podrá ver el sábado 5 de diciembre a cargo de Pata Teatro, que muestra, a través de distintos lenguajes escénicos, cómo sucede la vida entre vecinos.

El 12 de diciembre será el turno de A la Sombrita Teatro con 'Un trocito de Luna', una propuesta de teatro de sombras que adapta el cuento de Michael Grejniec y que ha sido ideada para niños a partir de 2 años.

El 19 de diciembre, La Gotera de Lazotea presentará 'Trapito viajero', que cuenta una historia a un público infantil, a partir de tres años, con canciones, diálogos y música en directo.

Por su parte, el 26 de diciembre Hilo Producciones ofrecerá 'Especial Navidad de Calista y Baldomero', una propuesta que selecciona cuentos "muy especiales llenos de magia, sorpresas, diversión y enseñanzas", para público familiar a partir de cinco años.

Finalmente, el 2 de enero La Pera Limonera interpretará 'Rucs, El maleficio del Brujo', "una historia en la que las princesas también pueden convertirse en rana", dirigida a público a partir de cinco años.

Para más información sobre la programación, el Ayuntamiento ha habilitado las redes sociales @barriosdesantander, donde los interesados podrán consultar todos los detalles sobre estas actividades navideñas que buscan acercar la cultura teatral a las familias santanderinas durante estas fechas.