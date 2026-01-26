Santander propone dar continuidad al aparcamiento de Mataleñas con un carril de circulación y los vecinos lo rechazan - EUROPA PRESS

SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos del Ayuntamiento de Santander han propuesto este lunes a la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Cueto dar continuidad al aparcamiento de Mataleñas con un solo carril en la zona posterior, algo que rechazan porque consideran "innecesario" que el tráfico rodado pase por ese tramo, ya que para ellos es "fundamental" que se dedique a zona verde, con un espacio de estancia y paseo.

Los técnicos y los representantes de la Asociación han acordado volver a reunirse "en un plazo máximo de 15 días", de forma que los trabajadores del servicio municipal presentarán "nuevas propuestas".

Así lo ha anunciado la Asociación, a través de un comunicado, tras la reunión mantenida este lunes con el jefe del servicio de Vialidad, Pedro Manuel Sierra, y el jefe de obra de esta actuación que comenzó la semana pasada con una intervención parcial en el aparcamiento existente.

La Asociación de Vecinos de Cueto dio su beneplácito al inicio de la intervención, tras recibir el compromiso de la alcaldesa, Gema Igual, para modificar el proyecto global, tal y como demanda la agrupación.

La reunión de este lunes ha resultado "positiva" para la Asociación, que ha agradecido "la disposición" de la alcaldesa "a mantener una actitud abierta a la negociación".

Así, en el comunicado, ha mostrado confianza en alcanzar "un acuerdo satisfactorio para todas las partes" mediante "el diálogo y el trabajo conjunto".

Además, la agrupación ha agradecido la labor de los técnicos municipales, que "están trabajando" en la nueva propuesta, así como "el tono cordial, participativo y constructivo" del encuentro.

En esta línea, sus representantes se han sentido "escuchados" y han valorado "positivamente los avances que se están produciendo en el proyecto", por lo que mantienen "una actitud esperanzada" de cara a alcanzar un acuerdo.