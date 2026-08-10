Santander recibe 5.200 cruceristas en la tercera de las cinco dobles escalas de este año

Crucero en el Puerto de Santander - APS

SANTANDER, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Santander acoge este lunes la tercera de las cinco dobles escalas de cruceros previstas este año, un acontecimiento "nada frecuente" que obedece al "notable" crecimiento que está experimentando este segmento turístico en Cantabria, ha indicado el presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz.

Según ha informado en un comunicado, a primera hora de la mañana recalaban en el puerto de la capital cántabra el buque 'Ambience', de Ambassador Cruise Line, y el 'Ventura', perteneciente a la naviera P&O, ambos consignados por Pérez y Cía y que suman cerca de 5.200 cruceristas.

El primero ha permanecido en el muelle de Maliaño 1-4 con 1.900 pasajeros, en su mayoría británicos, y 600 tripulantes a bordo, hasta las dos de la tarde, para continuar su ruta hacia La Coruña. El barco, que tiene una eslora de 245 metros, ha incluido por segunda vez este año a Santander en su itinerario.

Por su parte, el 'Ventura', atracado en la Estación Marítima, trae a bordo 3.300 pasajeros -también británicos, principalmente- y una tripulación formada por 1.200 personas.

Este buque, que tiene previsto realizar un total de ocho escalas en la ciudad esta temporada, permanecerá en el muelle hasta las nueve de la noche, cuando partirá rumbo a Gijón, tras haber llegado procedente de Southampton.

Díaz ha subrayado que la región se ha consolidado como un destino "atractivo" para navieras y pasajeros, "tanto por su oferta turística como por el valor añadido que supone atracar en pleno centro de la ciudad".

Santander Cruise Deluxe -la marca creada por el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y el Puerto para la organización de escalas y potenciar este turismo- prevé una temporada "histórica" con 39 buques y cerca de 60.000 cruceristas.

Se trata de unas cifras "récord" que prácticamente duplican la actividad registrada la temporada pasada, en la que atracaron en el puerto santanderino 21 cruceros con cerca de 30.000 pasajeros.

Unos números que, en palabras de Díaz, "no tienen precedentes" y certifican que el tráfico de cruceros "vive uno de sus mejores momentos en la comunidad autónoma", gracias -ha dicho- a la estrategia de promoción de los últimos años.

El objetivo es que Santander sea "el puerto de referencia en cruceros premium en el norte de España", para apostar al mismo tiempo "por la desestacionalización y por un turismo equilibrado y sostenible en la región".