Santander recibe el Sello Calidad Deportiva del ICDE y ADESP

SANTANDER 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha recibido esta semana el Sello Calidad Deportiva a la excelencia por sus actividades, eventos y programas deportivos, otorgado por el Instituto para la Calidad Deportiva Española (ICDE) y la Asociación del Deporte Español (ADESP), una certificación que ha cumplido 10 años de trayectoria.

Gracias a este reconocimiento, la ciudad recibirá una consultoría anual directa de parte del Instituto Internacional de Excelencia Deportiva (IINS), al que pertenece el ICDE, y que cuenta con experiencia en la gestión deportiva pública y privada.

Durante la gala del X aniversario de los Grados de Evolución Deportiva, también han sido premiados los ayuntamientos de La Nucía, Adeje y Oliva, que al obtener este sello de calidad, demuestran su compromiso con fomentar el deporte, la salud y el desarrollo económico local a través de iniciativas deportivas de alto nivel, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La concejala de Deportes, Beatriz Pellón, ha sido la encargada de recoger el sello en un acto celebrado este jueves en la sede del Comité Olímpico Español, en Madrid.

La edil ha destacado la importancia de este certificado que representa "un compromiso con el deporte, la salud, la educación y el desarrollo económico local".

Para el Ayuntamiento, "este reconocimiento supone un orgullo y un respaldo al esfuerzo continuo que se viene realizando en favor del deporte y los hábitos de vida saludable", ha subrayado.

Este sello también distingue "el compromiso de clubes, profesionales y deportistas que, con su trabajo diario, contribuyen al desarrollo deportivo de la ciudad", ha indicado.

"Recibir esta distinción nos impulsa a seguir trabajando con responsabilidad, dedicación e ilusión para fortalecer nuestras infraestructuras, apoyar el deporte base y fomentar la práctica deportiva en todos los niveles", ha remarcado.

En este sentido, ha agradecido al ICDE por valorar "el compromiso y la pasión que hacen de Santander un referente en calidad deportiva".