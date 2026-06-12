Santander reconoce la implicación de sus alcaldes en la rehabilitación del Palacio de la Magdalena en su 30ª aniversario

Santander entrega teselas a sus últimos alcaldes por el 30 aniversario de la rehabilitación del Palacio de La Magdalena - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha entregado este viernes cuatro teselas a sus cuatro últimos alcaldes --Manuel Huerta, Gonzalo Piñeiro, Iñigo de la Serna y Gema Igual-- en reconocimiento a su implicación en la rehabilitación del Palacio de La Magdalena y con motivo del 30 aniversario.

Durante el acto celebrado en el Hall Real, Igual ha destacado que el Palacio de La Magdalena es "probablemente el mejor ejemplo de cómo una política pública sostenida en el tiempo puede transformar una ciudad".

Además, ha agradecido la implicación de los anteriores alcaldes, allí presentes, en una iniciativa que permitió adquirir, remodelar y habilitar el conjunto monumental e impulsarlo "como uno de los activos patrimoniales más importantes de Cantabria tanto a nivel cultural como económico".

El Palacio culminó hace 30 años la rehabilitación, que "garantizó la conservación de un conjunto arquitectónico excepcional y se abrió una nueva etapa para este espacio, que desde entonces ha desempeñado un papel fundamental en la vida institucional, académica, cultural y económica de Santander", ha dicho la alcaldesa.

Durante estas décadas el Palacio ha sido escenario de acontecimientos que han contribuido a proyectar Santander dentro y fuera de nuestras fronteras, con encuentros internacionales, congresos científicos, actividades académicas, actos institucionales, eventos culturales y reuniones empresariales. Entre otros, gracias a la relación con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Además, la regidora ha puesto en valor el papel del Palacio en el desarrollo económico local, ya que su actividad "ha contribuido a fortalecer sectores estratégicos para Santander como el turismo, la hostelería, los servicios y la organización de eventos".

Sobre sus antecesores, ha citado a Huerta, bajo cuyo mandato se tomó la decisión de acometer la rehabilitación; a Piñeiro, durante cuya etapa se impulsó "una apertura decidida" del Palacio hacia la ciudadanía; y a De la Serna, porque con él "se dio un paso decisivo en la consolidación del Palacio como infraestructura estratégica para la economía del conocimiento y el turismo de reuniones".

Asimismo, Igual ha homenajeado a quienes han desarrollado su vida profesional en este edificio, y en particular a Lola, "quien concibió este Palacio como su casa y su hogar, al que dedicó innumerables horas y desvelos, esfuerzo y pasión"; y a Remigio, "por ser ese trabajador que se negó a que se perdiese el pasado y que, sin permiso, realizó a mano modelos de las teselas originales, y ya con permiso y con el apoyo de Lola rescataron ese suelo original cuyas piezas fueron elaboradas por prestigiosos ebanistas cántabros".

IMPACTO

Para ponderar el impacto que tiene para la ciudad, Igual ha señalado que el Palacio de La Magdalena "ha sido el motor de una inducción de cerca de 380 millones de euros" en los últimos 30 años y ha resaltado la importancia "fundamental" que tiene para el turismo MICE, ya que acoge anualmente más de 100 congresos y eventos profesionales, con cerca de 40.000 asistentes y un impacto económico de 15 millones de euros, y otros 150 eventos de diferentes tipologías.

En concreto, más de 550.000 personas han asistido a alguno de los eventos, congresos, reuniones, charlas o actividades realizadas en estas instalaciones en los últimos 30 años.

También, ha apuntado que alrededor de 3 millones de personas lo han visitado desde su apertura en 1995, a través de los programas de visitas guiadas y asistencia a eventos y bodas. De forma pormenorizada, casi 700.000 personas han realizado alguna de las visitas guiadas ofrecidas por el Palacio de La Magdalena desde 1995, mientras que la Península ha registrado una media de 1,4 millones visitantes al año.

En cuanto a las bodas, han propiciado la asistencia de 366.300 visitantes. Como representantes de las bodas civiles, han asistido Roberto Miguel Folgueral Arias (Ponferrada, 1967) y María del Rosario Toca Bolado (Santander, 1965), que han venido desde Ponferrada, donde residen actualmente.