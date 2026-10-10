Santander refuerza la campaña de concienciación sobre la recogida de heces y orines de mascotas

Reparto de dispensadores de bolsas con mosquetón y botellas plegables para la recogida de heces y orines de mascotas - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha reforzado la campaña de concienciación sobre la recogida de heces y orines de las mascotas con el reparto de 500 dispensadores de bolsas con mosquetón y otras tantas botellas plegables como ejemplo del complemento que deben portar los responsables de los animales cuando los saquen de paseo y contribuir a la limpieza de las vías públicas.

En concreto, para ello se han instalado durante esta semana stands informativos y de reparto en la Plaza del Ayuntamiento y la calle Juan de Herrera con el fin de dar a conocer su uso y poner el foco en los perjuicios que ocasiona la conducta incívica de "unas pocas personas" que no llevan a cabo la recogida de excrementos caninos o no mitigan los efectos de los orines de los perros, ha recalcado el Consistorio en nota de prensa.

Así, la iniciativa recuerda que las defecaciones de los perros depositadas en espacios públicos, calles y parques constituyen "un problema", no solo de salubridad por la posible transmisión de enfermedades a los humanos, sino también por el riesgo de caídas en personas mayores y por el contacto de los más pequeños en las zonas de juego y esparcimiento.

Todo ello afecta en la misma medida al mantenimiento de las condiciones de higiene y estética de vías, parques y edificios.

Además, ha incidido el Ayuntamiento, los orines constituyen un elemento que degrada el mobiliario urbano, las fachadas, las farolas y estropea el césped y las plantas.

Junto al reparto de los utensilios, la campaña de concienciación incluye la instalación de carteles en las marquesinas de los autobuses, de vinilos en algunos autobuses o la emisión de videos en los autobuses urbanos con los que se recuerda la obligación que tienen los propietarios de las mascotas de recoger los excrementos y se aconseja utilizar agua con unas gotas de vinagre para diluir los efectos de los orines en línea con las recomendaciones que efectúan otros ayuntamientos del país.

Todo esto complementa la primera campaña de concienciación dirigida a los propietarios de perros en la que se fijaron carteles anclados con estacas en parques y jardines y se incidió en la presencia de niños jugando o personas mayores con movilidad y visión reducida para crear conciencia sobre la necesidad y obligatoriedad de recoger los excrementos de los canes.

OTRAS OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS DE PERROS

Al margen de la recogida de los excrementos, la tenencia de cualquier mascota y, en particular, de los perros conlleva una serie de obligaciones para los propietarios o incluso las personas que los conduzcan.

Al respecto, una de las infracciones más denunciadas por la Policía Local es la conducción de perros sin cadena.

Por este motivo, el Consistorio ha señalado que el artículo 15 de la Ordenanza sobre tenencia de perros establece la obligatoriedad de que los perros vayan sujetos por una correa o cadena, también puede ser un arnés, siempre que circulen o permanezcan en vías o espacios públicos.

En los autobuses urbanos podrán viajar debidamente controlados en receptáculo cerrado y debidamente homologado (trasportín), según reciente modificación de la Ordenanza del servicio de transporte urbano.

Únicamente podrán circular sin correa en los espacios habilitados como área de esparcimiento canino ubicadas en diferentes puntos de la ciudad.

En las playas, se fija por medio de bando las fechas en que se permite la estancia fuera del período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, sin que se autorice la presencia de perros sueltos.

En establecimientos públicos o privados (bares, restaurantes), según la Ley7/2023, de protección de los derechos y del bienestar de los animales, se podrá facilitar la entrada de perros u otros animales de compañía a zonas no destinadas a la elaboración, almacenamiento o manipulación de alimentos.

En caso de no admitirse la entrada, se deberá mostrar un distintivo que lo indique, visible desde el exterior del establecimiento.

Además, los perros deberán ir provistos de bozal si se encuentran entre las razas potencialmente peligrosas, lo cuales deberán figurar inscritos en el Registro municipal correspondiente, para lo que deben proveerse de la documentación exigida en la normativa reguladora de estas razas de perro.