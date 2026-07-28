Santander renueva con el Colegio de la Abogacía para dar orientación jurídica y prevenir el riesgo a perder la vivienda

Firma del convenio - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha renovado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Colegio de la Abogacía de Cantabria para garantizar durante este año la continuidad del Servicio de Orientación Jurídica, el Servicio de Intermediación Hipotecaria y el Servicio de Asesoramiento para la prevención de desalojos derivados de ejecuciones hipotecarias e impagos de alquiler.

El Consistorio destinará 38.500 euros a financiar estos tres recursos, dirigidos especialmente a personas y familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de facilitarles asesoramiento jurídico gratuito y acompañamiento ante situaciones especialmente complejas.

En la firma del acuerdo han participado también el decano de la entidad colegial, Carlos Pérez Sánchez, y la concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante el acto, la alcaldesa ha subrayado que este convenio "es un ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones permite ofrecer respuestas eficaces a quienes más lo necesitan".

MÁS DE 3.300 CIUDADANOS ATENDIDOS

Al respecto, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el Colegio de la Abogacía y ha incidido en que los datos avalan la utilidad de este servicio.

"Las más de 4.200 citas concedidas y los más de 3.300 ciudadanos atendidos reflejan la importancia de seguir apostando por un recurso que facilita el acceso a la justicia y protege los derechos de quienes más apoyo necesitan", ha remarcado la regidora.

Por su parte, el decano ha destacado que "estas cifras demuestran que no se trata de un servicio accesorio, sino de un recurso necesario para miles de ciudadanos que necesitan conocer sus derechos y saber cómo ejercerlos".

El Servicio de Orientación Jurídica ofrece gratuitamente una primera orientación sobre las cuestiones planteadas por los ciudadanos e informa, cuando procede, sobre los requisitos para acceder al beneficio de Justicia Gratuita y a la designación de profesionales del turno de oficio.

El servicio se presta, salvo durante el mes de agosto, de lunes a viernes, entre las 10.00 y las 13.00 horas, en el módulo de los juzgados del edificio de Las Salesas.

Asimismo, el convenio mantiene el Servicio de Intermediación Hipotecaria y el Servicio de Asesoramiento para prevenir desalojos por ejecuciones hipotecarias o impagos de alquiler, dos recursos puestos en marcha por ambas instituciones para ayudar a personas y familias empadronadas en Santander que atraviesan dificultades para mantener su vivienda habitual.

Estos servicios ofrecen información sobre derechos y obligaciones, revisan la situación jurídica y económica de los afectados y, cuando resulta posible, promueven procesos de mediación y negociación con entidades financieras, propietarios o sus representantes con el fin de alcanzar soluciones que permitan evitar o retrasar la pérdida de la vivienda.