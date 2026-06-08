Santander repartirá en julio 8.000 bonos culturales de descuento

Santander repartirá en julio 8.000 bonos culturales de cinco euros - FSC

SANTANDER, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Bono Cultura de El Mercaderío pondrá a la venta a partir de julio un total de 8.000 vales descuento, que por un precio de 10 euros tendrán un valor de 15, y cuyo objetivo es incentivar las visitas a los establecimientos de Santander que ofrecen bienes y servicios culturales.

La Fundación Santander Creativa (FSC) subvenciona esos cinco euros, dentro una iniciativa a la que los comercios y espacios culturales de la ciudad podrán adherirse hasta el lunes 15 de junio, y que regresa un año más en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, la Cámara de Comercio y el Banco Santander, ha informado la FSC.

Tanto las bases de la convocatoria como el formulario de adhesión se pueden descargar en este enlace: https://www.santandercreativa.com/bono-cultura . Antes de que finalice el plazo, los comercios interesados tienen que remitir la solicitud a este correo: info@santandercreativa.com .

Las empresas y profesionales autónomos que deseen formar parte de la campaña deben tener su domicilio social y/o fiscal en Santander.

Los bonos estarán disponibles en la plataforma online El Mercaderío (elmercaderio.es), que impulsa "el pequeño gran comercio de Santander".

Cada ciudadano, a través de su DNI y correo electrónico, podrá adquirir un máximo de cuatro bonos a canjear en los establecimientos adheridos hasta que finalice la campaña, que será el 31 de diciembre.

Una vez comprado, el beneficiario recibirá el bono en su correo electrónico en formato PDF y podrá imprimirlo para entregarlo directamente al comercio o simplemente enseñarlo con el móvil en el momento del canje.

Existirá un servicio de soporte para que los clientes puedan consultar dudas y posibles incidencias relacionadas con el servicio de venta del Bono Cultura.

Además, se podrá contactar con El Mercaderío, la FSC y la Cámara de Comercio a través de sus perfiles en redes sociales. Los detalles se darán a conocer al inicio de la campaña.

Toda la documentación de la campaña se puede consultar en la página web de la FSC: https://www.santandercreativa.com/bono-cultura

CANJES

El bono podrá canjearse para adquirir libros y publicaciones, obras con contenido literario y artístico como ensayos, poesía, novela gráfica, cómic, ilustración, catálogos y partituras. Sin embargo, no es posible usarlo para comprar libros de texto, profesionales o de estudio, productos de papelería y consumibles informáticos.

También se puede usar para comprar discos en CD, vinilos, casetes, películas en DVD y Blu-ray. Óleos, fotografías, láminas, litografías, serigrafías, grabados y otras creaciones plásticas con carácter artístico evidente.

Del mismo modo, se puede utilizar para adquirir entradas y abonos para asistir a representaciones teatrales, conciertos, exhibiciones de danza y otros espectáculos escénicos que se desarrollen en los espacios adheridos a la convocatoria.

También, es canjeable en entradas para asistir a proyecciones cinematográficas y en inscripciones a talleres, cursos y actividades formativas en cualquier disciplina artística siempre que se impartan en los espacios que formen parte de la campaña.