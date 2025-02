Santander respeta las concentraciones contra la OLA pero no acelerará el estudio de las alegaciones

SANTANDER 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha expresado su respeto a quienes se manifiestan o concentran en contra de la propuesta municipal para la nueva Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (OLA) pero no acelerará el estudio de las más de 150 alegaciones que se han presentado.

"Mientras no hayamos contestado, pueden libremente manifestarse o no, pero no van a tener ninguna incidencia en nuestra prisa o en esa presión para que resolvamos lo antes posible", ha dicho la regidora este miércoles a preguntas de la prensa por la nueva concentración de los trabajadores del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en contra de la implantación de la OLA en el entorno del centro hospitalario.

Igual ha insistido en que, en estos momentos, el equipo técnico del Ayuntamiento está en el proceso de estudio de "todas y cada una de las alegaciones" que se han presentado a la propuesta de la nueva OLA y ha señalado que cada una de ellas puede tener incidencia en el resto de la planificación por lo que "nos vamos a tomar el tiempo para acertar".

"Respeto que se quieran manifestar, pero no porque se manifiesten vamos a correr más", ha afirmado Igual, que ha señalado que el proceso de estudio de las alegaciones tiene "un ritmo" y "no lo variar" por concentrarse "más o menos, o más seguido".

La alcaldesa ha enfatizado que el Ayuntamiento quiere "acertar" con la propuesta definitiva para la nueva OLA, que ha vuelto a defender porque el espacio de aparcamiento que hay en Santander "no es suficiente" y, por tanto, requiere ser regulado de la forma de la forma "más justa para todo el mundo".

"Y en eso es en lo que estamos", ha apostillado, recordando que el Ayuntamiento de Santander presentó un borrador para la nueva OLA que contempla su ampliación permanente en el entorno de Valdecilla y parte de Cazoña, Tetuán y todo Castilla-Hermida, así como de forma temporal durante el verano en el área del Sardinero, y con una nueva distribución de zonas y de colores en función del periodo en el que se permita aparcar.

Frente a ese borrador, Igual ha indicado que se han presentado alegaciones "con toda la normalidad" y el Consistorio se tomará "el tiempo que veamos para estudiarlas bien" y proceder a su contestación. "Resolveremos cuándo sepamos, con buenas y corteses razones, explicar por qué tomamos una u otra decisión", ha dicho.