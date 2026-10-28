Santander suspende los actos gratuitos de Halloween por el luto nacional por el accidente de Toledo

Presentación de las actividades de Halloween - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha suspendido los actos festivos programados por Halloween para estos tres días, jueves, viernes y sábado, coincidiendo con el luto nacional decretado por el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en la provincia de Toledo. Solo se mantienen las visitas temáticas para público infantil del viernes y sábado al Palacio de la Magdalena.

Así, en señal de respeto y consideración hacia las personas afectadas y sus familias, y en cumplimiento del luto nacional decretado hasta la noche del sábado, el Consistorio ha decidido trasladar las actividades que iban a celebrarse en la Plaza Alfonso XIII, la Plaza del Ayuntamiento, Juan de Herrera y los Jardines de Pereda a una nueva fecha, en concreto, al lunes 2 y al martes 3 de noviembre. Además, la programación reformulada se anunciará en redes.

Esta decisión se adopta con el objetivo de "actuar con prudencia, solidaridad y responsabilidad ante las circunstancias actuales, priorizando el respeto a las personas afectadas por el suceso", ha explicado el Consistorio en un comunicado.

Desde el Ayuntamiento se agradece la comprensión y colaboración de vecinos, participantes y entidades implicadas, y se lamenta las molestias que este cambio pudiera ocasionar.

Asimismo, se trasladan las condolencias y todo el apoyo a las personas afectadas por el accidente ferroviario y a sus familiares.