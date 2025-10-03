Santander tiene ejecutado el 78% del Plan Estratégico de Comercio 2023-2026

Entre las actuaciones que restan hasta final de año destacan la Gala del Comercio el 5 de noviembre en el Casyc y el Black Friday

SANTANDER, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Santander tiene ya ejecutado un 78 por ciento de su Plan Estratégico de Comercio 2023-2036 y entre las actuaciones que restan destacan la Gala del Comercio el 5 de noviembre en el Casyc, la celebración del Black Friday y la puesta en marcha de una nueva edición del programa Santander Vale +.

El concejal del área, Álvaro Lavín, ha destacado tras la celebración del Consejo de Comercio el "importante" grado de ejecución del plan, con ese 78% de medidas ya realizadas o puestas en marchas.

En la reunión del Consejo se ha dado cuenta de las actuaciones ya realizadas y de las que están pendientes.

Entre las ya finalizadas figuran la renovación de la planta baja del Mercado de la Esperanza y la inauguración del Mercado de Puertochico o de la Cocina de la Plaza de la Esperanza; las ferias de Primavera, del Libro o del Queso, así como el Mercado Marinero y de los Santos Mártires.

Lavín ha puesto en valor al sector comercial, con el que "el Ayuntamiento camina de la mano", ha informado el Ayuntamiento.