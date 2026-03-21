Santander y Torrelavega celebran el viernes el Día Mundial del Teatro con lecturas participativas - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro cívico Doctor Madrazo de Santander y la sala de exposiciones Mauro Muriedas de Torrelavega celebrarán el próximo viernes, 27 de marzo, de 18.00 a 21.00 horas, el Día Mundial del Teatro con una lectura participativa, organizada por la Asociación Cántabra de Empresas Productoras de Artes Escénicas (ACEPAE), en colaboración con el Ayuntamiento.

Así lo han avanzado la concejala de Cultura de Santander, Noemí Méndez, y su homónima de Torrelavega, Esther Vélez, en sendas notas de prensa.

En el centro cultural Doctor Madrazo, las puertas estarán abiertas a que todo aquel que desee sumarse desde las butacas o subiendo al escenario para leer algún texto y la lectura está coordinada por la directora de Café de las Artes Teatro, Alicia Trueba.

ACEPAE propone una selección de monólogos de la dramaturgia española a modo de recorrido cronológico que comienza en el Siglo de Oro y llega hasta la escena contemporánea.

La propuesta combina textos reconocibles con otros menos habituales, al incorporar dramaturgias de distintas épocas "para ampliar el mapa de voces que solemos escuchar y trazar una pequeña historia del teatro español a través del monólogo", ha explicado Trueba.

La lectura comenzará con 'El castigo sin venganza', de Lope de Vega, hasta llegar a 'Traviesas' de Maije Guerrero, pasando por autores como Federico García Lorca, Concha Espina, Juan Mayorga o Lola Blasco.

La primera lectura será el manifiesto internacional que este año firma Willem Dafoe, director artístico del Departamento de Teatro de La Biennale di Venezia, quien, a través de su experiencia, habla sobre el complicado camino que hay que recorrer para triunfar en el teatro y destaca la importancia del público, quien le hizo comprender que "como testigo, le daba al teatro su significado y su vida".

Tras la lectura del manifiesto internacional, comenzará la lectura del manifiesto de Cantabria que este año lleva la firma de la responsable de programación y producción del Palacio de Festivales, Isabel Ibarra, quien ha indicado que "detrás de cada función hay decisiones, riesgos, renuncias y convicciones".

"Vivimos tiempos de ruido y de prisa", ha afirmado Ibarra, que considera que el teatro es más necesario que nunca "porque nos obliga a parar, a mirar a otro ser humano de frente y no a través de una pantalla, a escuchar palabras que no caben en titulares, a habitar emociones que no se resuelven en segundos".

Por su parte, Méndez ha destacado que la acción busca visibilizar la actividad escénica cántabra, eliminar la distancia entre escenario y patio de butacas e invitar a la ciudadanía a participar en la lectura de textos dramáticos.

INCORPORACIÓN DE TORRELAVEGA

Una de las novedades de este año es la incorporación de Torrelavega a esta iniciativa que se celebra en Santander desde 2024.

En Torrelavega, el director de Carlos Peguero Artes Escénicas, Carlos Peguero, dirigirá la celebración y la lectura participativa, que se desarrollará en la sala Mauro Muriedas, también el viernes 27 de 18.00 a 21.00 horas.

El programa incluirá la lectura de textos dramáticos, comenzando con 'Comedia sin título', de Federico García Lorca, y finalizando con 'Espejo', de Luigi Pirandello. El eje central será la lectura de 'Esperando al zurdo', de Clifford Odets, una propuesta dialogada en la que participarán estudiantes, aficionados y profesionales del teatro.

Todas las personas interesadas en participar podrán acercarse directamente a la sala Mauro Muriedas durante el horario establecido, donde se les asignará el fragmento que podrán leer ante el público.

Vélez ha animado a los vecinos a participar en esta propuesta "abierta y dinámica".

Esta iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Mundial del Teatro, promovido desde 1962 por el Instituto Internacional del Teatro para poner en valor las artes escénicas como herramienta de diálogo y entendimiento entre culturas.

ACEPAE

ACEPAE surgió hace 24 años con el objetivo de reunir a las empresas de teatro, danza, circo y magia de Cantabria y servir como órgano de coordinación, representación, gestión, fomento y defensa de los intereses generales de sus miembros.

Entre sus fines fundacionales también se encuentra la necesidad de abordar el ordenamiento y la vertebración del sector, además de conseguir el reconocimiento que esta profesión merece.

En la actualidad está integrada por 24 compañías que generan una importante actividad tanto en Cantabria como fuera de la región a través de representaciones, acciones formativas y gestión de espacios escénicos.