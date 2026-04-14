Santander trabaja para ampliar los huertos urbanos con más de 20 parcelas en El Alisal

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SANTANDER, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander está avanzando en la ampliación de la red de huertos urbanos sostenibles y trabaja para incorporar más de 20 nuevas parcelas en la zona de El Alisal.

Así lo ha anunciado este martes la concejala de Barrios y Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, quien ha destacado "la notable aceptación, la creciente demanda y los beneficios que esta iniciativa proporciona a los usuarios".

Ante este hecho, Gutiérrez ha explicado que el Ayuntamiento ha decidido incrementar el número de parcelas a disposición de los santanderinos, y ya cuenta con planos para la reestructuración de los huertos existentes, con el fin de acometer mejoras, actualizaciones y, en algunos casos, una reorganización integral de estos espacios para optimizar su uso.

Asimismo, el equipo de Gobierno continúa estudiando nuevas ubicaciones en la ciudad que permitan seguir ampliando la red municipal de huertos urbanos.

De forma paralela, trabaja en la elaboración de una normativa legal para ordenar y regular las solicitudes con el fin de que el mayor número de vecinos puedan acceder a este recurso municipal.

"El objetivo es regularizar y dar seguridad jurídica y normativa a todos los huertos urbanos de la ciudad, al tiempo que seguimos ampliando esta red para que pueda llegar a más vecinos", ha señalado.

De esta forma, la última Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de Ordenanza de Huertos Sostenibles, que establece las condiciones de uso, disfrute y aprovechamiento de las parcelas, así como el procedimiento de adjudicación, los derechos y deberes de los usuarios y las características de las autorizaciones.

El equipo de Gobierno quiere que la red de huertos pueda beneficiar al mayor número posible de vecinos, y, para ello, se incluyen en la ordenanza disposiciones dirigidas a la concurrencia en la adjudicación de las autorizaciones.

Tras su aprobación en Junta de Gobierno, el texto se trasladará a los diferentes grupos políticos para que puedan realizar aportaciones y continuar con la tramitación administrativa en la comisión correspondiente y en el Pleno.