El Santander de la Transición retratado por Juan Antonio Mazo, en el Paraninfo de la UC desde el día 15

Archivo - Una de las fotografías de Juan Antonio Mazo sobre el Santander de la Transición incluidas en la exposición que albergará el Paraninfo de la UC - JUAN ANTONIO MAZO GARCÍA - Archivo

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Paraninfo de la Universidad de Cantabria (UC) acogerá el 15 de octubre una exposición con 69 fotografías en blanco y negro del Santander de la Transición realizadas por el fotógrafo Juan Antonio Mazo.

Se inaugurará ese día a las 18.00 horas y podrá visitarse hasta el 12 de febrero, de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas, ha informado la UC en un comunicado.

Organizada por el Área de Exposiciones del Vicerrectorado de Cultura y Transferencia a la Sociedad de la UC, la muestra cuenta con la colaboración del Parlamento de Cantabria y de la Asociación Cultural Archivo Foto Mazo, entidad responsable de la custodia y conservación de este legado fotográfico.

La muestra se completa con una pequeña selección de objetos conservados dentro del Archivo Foto Mazo que pertenecieron al fotógrafo, como varias cámaras, rollos de negativos o una ampliadora.

Bajo el título 'El objetivo sobre el cambio: Santander a través de la fotografía de Juan Antonio Mazo (1970-1982)', la exposición busca mostrar "las profundas transformaciones que se produjeron durante el período de transición a la democracia en la ciudad de Santander y su entorno, que corren en paralelo a lo que estaba sucediendo en el resto del país", según ha explicado la vicerrectora de Cultura, Rebeca Saavedra Arias, que ha precisado que también se percibe "alguna permanencia".

La exposición contribuye a reconstruir la memoria colectiva sobre este período. De hecho, a través de la selección de imágenes, de los textos que ordenarán el discurso expositivo y también de los estudios que acompañan al libro-catálogo de la muestra se pretende ofrecer una aproximación al contexto sociopolítico, económico y cultural de la sociedad santanderina durante este periodo.

También la muestra sirve para reivindicar y poner en valor la figura y la obra del fotógrafo y reportero gráfico Juan Antonio Mazo (1925-1999).

Según ha destacado la UC, su producción fotográfica constituye "un excepcional testimonio documental que permite reconstruir la realidad de su tiempo desde una mirada singular, perspicaz y profundamente comprometida con su entorno".

"Mediante el uso de su inseparable cámara Leica, Mazo captó algunos de los momentos, espacios y protagonistas más significativos de los últimos años del franquismo y del proceso de transición hacia la democracia", ha señalado.

El equipo de comisarios de la muestra está integrado por los historiadores Adrián Magaldi, Jesús Movellán, Bernardo Riego y Nuria García, directora del Área de Exposiciones de la UC.

MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD Y ACTIVIDADES PARALELAS

La exposición incorporará medidas de accesibilidad para acercar sus contenidos al mayor número posible de personas.

Por ejemplo, contará con textos adaptados para personas con discapacidad visual mediante códigos QR que permitirán descargar archivos de audio con la lectura de los contenidos que complementan el recorrido expositivo.

Asimismo, y con el propósito de garantizar una experiencia cultural inclusiva, todos los textos de la exposición se presentan también en formato de lectura fácil, adaptado a personas con discapacidad intelectual.

Se trata de la primera ocasión en que el Área de Exposiciones UC implementa esta medida de manera integral en una de sus exhibiciones.

Los contenidos han sido revisados y validados por profesionales con discapacidad intelectual, gracias a la colaboración establecida entre la UC y la Asociación Plena Inclusión Cantabria.

ACTIVIDADES PARALELAS

Además, se han programado diversas actividades en torno a esta exposición, entre ellas cuatro visitas guiadas abiertas al público, que tendrán lugar los días 5 y 12 de noviembre, 15 de diciembre y 14 de enero, que arrancarán a las 18.30 horas y estarán conducidas por los comisarios de la muestra y por el equipo del Área de Exposiciones UC.

Además, el 11 de febrero se celebrará una mesa redonda en la que participarán los cuatro comisarios junto a Juan Antonio (Cacho) Mazo Jimeno, hijo del reportero gráfico, ofreciendo una visión plural sobre su legado y la relevancia de su trabajo.

Otra de las novedades de este curso académico es la puesta en marcha del proyecto de Voluntariado Cultural, impulsado por el Área de Exposiciones del Vicerrectorado de Cultura y Transferencia a la Sociedad en colaboración con UNATE.

Esta iniciativa permitirá al alumnado de esta entidad desarrollar labores de mediación cultural en las exposiciones organizadas en el Paraninfo de la UC, participando activamente en la realización de visitas guiadas dirigidas al público general.

El proyecto favorecerá además un conocimiento más cercano de la actividad expositiva de la UC y del trabajo de conservación, investigación y difusión que lleva a cabo a través de su Colección Museográfica.

También, como es habitual, habrá un programa de visitas guiadas y talleres didácticos dirigidos a centros educativos y colectivos, previa reserva a través del correo electrónico area.exposiciones@unican.es.

La oferta educativa se completará con un taller especial programado para el periodo de vacaciones escolares de Navidad, que tendrá lugar el 23 de diciembre, a las 11.00 horas.