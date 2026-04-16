Santander, la única ciudad que pone a disposición de los ciudadanos un Palacio Real para matrimonios civiles

Jornada de bodas. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Santander se ha presentado este jueves como la única ciudad de España que pone a disposición de los ciudadanos un Palacio Real para la celebración de matrimonios civiles.

Así lo ha trasladado la alcaldesa, Gema Igual, que, acompañada por el concejal de Relaciones Institucionales, Álvaro Lavín, ha presidido el acto de bienvenida de la jornada inmersiva de bodas que se celebra en el Palacio de La Magdalena y en la que participan un total de 22 empresas de ocho comunidades autónomas y con la que se pretende posicionar a Santander como destino de bodas.

Durante el acto, Igual ha reconocido que la ciudad cuenta con "el lugar ideal" para este tipo de celebraciones y que este hecho, además de ser un elemento diferencial desde el punto de vista promocional, refleja una manera de entender el patrimonio público como un espacio vivo y al servicio de las personas.

"El Palacio de La Magdalena además de ser un símbolo histórico, es también un lugar donde se celebran actos que forman parte de la vida de los ciudadanos", ha incidido.

Según ha indicado, el programa previsto, con sesiones que se extenderán hasta la tarde, tiene como objetivo mostrar de manera completa las posibilidades que ofrece la ciudad de forma que se abordarán cuestiones relacionadas con los espacios, los proveedores y la organización de eventos, siempre desde una perspectiva práctica.

En este sentido, ha asegurado que la intención es facilitar un conocimiento completo de lo que Santander puede aportar, centrándose en la experiencia directa con los promotores.

La regidora ha recordado que la organización y celebración de las bodas se organiza por el servicio de Protocolo y Relaciones Institucionales, dedicando mucho tiempo y esfuerzo ya que sabemos que es un momento único de los contrayentes, así como de sus familias.

Para reservar boda, los interesados tienen que ponerse en contacto con el Servicio de Protocolo en los teléfonos 942 200 747/746/647, o vía correo electrónico en el mail protocolo@santander.es, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.