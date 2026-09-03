El Santo Sepulcro de Jerusalén y Santo Toribio se hermanarán el 14 de septiembre en Liébana

Archivo - Monasterio de Santo Toribio de Liébana - FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO - Archivo

SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén y el monasterio de Santo Toribio de Liébana se hermanarán el próximo 14 de septiembre, lunes, en un acto institucional que se celebrará a las 11.30 horas en el templo de Cantabria, y en el que participará el custodio de Tierra Santa, el padre Francesco Ielpo, que visitará la región desde el día 11.

El acto de hermanamiento coincidirá con la festividad de Exaltación de la Santa Cruz y se llevará a cabo en el monasterio lebaniego, que custodia la reliquia del Lignum Crucis, el trozo más grande la Cruz en la que murió Cristo que se conserva en la actualidad.

Tras el acto central, se oficiará una misa, a las 12.00 horas, que estará presidida por el obispo de Santander, Arturo Ros, y concelebrada por el padre custodio de Tierra Santa, la comunidad franciscana que atiende el monasterio de Santo Toribio y sacerdotes de la Diócesis, según ha informado esta institución este jueves en un comunicado. Al término de la ceremonia religiosa, se dará a venerar la reliquia del Lignum Crucis.

El padre Francesco Ielpo llegará a Santander el viernes 11. Ese día, a las 18.00 horas, mantendrá un encuentro con los fieles en el centro parroquial de la iglesia de San Juan Bautista, donde ofrecerá su testimonio. A continuación, celebrará la eucaristía de las 20.00 horas en la parroquia.

Y al día siguiente, sábado 12, se trasladará a San Vicente de la Barquera, donde volverá a ofrecer su testimonio, a las 18.00 horas en el santuario de la Virgen de la Barquera, y a celebrar la eucaristía, a las 19.00 horas.

Ya el domingo, día 13, presidirá en la catedral de Santander la misa de mediodía. Por la tarde, a las 18.00 horas, ofrecerá su testimonio en la Sala Manuel Sánchez Monge, y una hora después encabezará el rezo de Vísperas en la catedral.

Pero la jornada central y acto principal del viaje del representante de Tierra Santa a Cantabria será el 14 de septiembre con el hermanamiento entre el Santo Sepulcro y Santo Toribio, tras el acuerdo "histórico e inédito" en España alcanzado hace unos meses entre la Diócesis de Santander y la Custodia de Tierra Santa, en base a la "cercanía espiritual" entre ambos lugares, dado que la Cruz llegó a Cantabria desde Jerusalén.