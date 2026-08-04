Santoña inaugura el primer Museo de la Historia Conservera dedicado a la anchoa en el Fuerte de San Martín

Acto de inauguración del Museo de la Historia Conservera en el Fuerte San Martín de Santoña - AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA

SANTOÑA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Santoña ha inaugurado este martes el primer Museo de la Historia Conservera que, ubicado en el Fuerte de San Martín, se trata de un proyecto dedicado a la anchoa que además recupera la memoria histórica del recinto.

Está concebido como un espacio "vivo y familiar", donde se desarrollarán talleres de cocina, demostraciones de soba de anchoa, charlas y otras actividades que irán enriqueciendo la programación del espacio.

Asimismo, habrá experiencias inmersivas por las sendas del Monte Buciero hasta el Faro del Caballo (sin necesidad de bajar las escaleras) y por la figura de Juan de la Cosa y la época del descubrimiento, "una manera diferente de conocer la historia, el paisaje y el legado que define el municipio", ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El acto institucional ha contado con la presencia del director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio; el director general de Turismo y Hostelería, José Luis López Vielba, y el alcalde, Jesús Gullart, entre otros.

El regidor ha destacado la trascendencia de esta apertura para el municipio. "Hoy es un día histórico para Santoña. Con la apertura de este museo en el Fuerte de San Martín no solo devolvemos el esplendor a un patrimonio arquitectónico único, sino que ofrecemos a las generaciones presentes y futuras un espacio vivo para el conocimiento, el orgullo y la cultura local: la anchoa", ha manifestado.

La entrada a las experiencias inmersivas y al museo será gratuita y podrá reservarse con antelación en www.santonaturismo.com.