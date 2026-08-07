Santoña ofrece experiencias inmersivas, yoga, música y paseos en barco por el eclipse

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SANTOÑA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santoña ha programado una 'Noche en Blanco' el próximo miércoles, 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, con propuestas que comenzarán por la tarde, en el Fuerte de San Martín, donde se ofrecerán experiencias inmersivas, yoga al aire libre y conciertos, y que seguirán después del fenómeno astronómico con paseos en barco por la Bahía.

La oferta cultural y festiva, destinada a vecinos y visitantes, persigue poner en valor el patrimonio histórico y cultural del municipio, ha explicado el Consistorio en una nota.

El espacio central de las actividades será el Fuerte de San Martín, que abrirá sus puertas a partir de las 17.00 horas con acceso libre y gratuito a sus Experiencias Inmersivas 360°, dedicadas al Faro del Caballo, Juan de la Cosa y al Museo de la Historia Conservera de Santoña, que se ha inaugurado esta semana.

A las 19.00 horas, la terraza del fuerte acogerá una sesión de yoga al aire libre (requiere reserva previa en www.santonaturismo.com). A las 20.00 horas, se repartirán gafas homologadas para observar el eclipse solar.

El programa musical comenzará a las 20.30 horas en la Barbeta del Fuerte con el grupo Lost in Covers, que recorrerá grandes éxitos del pop, rock, funky y soul desde la década de los 60 hasta la actualidad.

La velada terminará en el Paseo Marítimo, punto de partida de dos paseos en barco por la bahía, programados a las 21.30 y 22.00 horas. El acceso requerirá presentación previa de un ticket de compra en comercios o establecimientos hosteleros de Santoña por importe mínimo de 10 euros por persona.

Las inscripciones se pueden realizar desde este viernes, 7 de agosto, en la Oficina de Turismo de Santoña (Calle Santander, 5).