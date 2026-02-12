SATSE denuncia que el pacto con la enfermería "no se está cumpliendo" y avisa de huelga y movilizaciones

Archivo - Una enfermera vacuna a un paciente - SATSE - Archivo

SANTANDER 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería SATSE ha expresado su "asombro y descontento" con la Consejería de Salud ante la adenda al pacto por la sanidad suscrita el lunes por el Gobierno de Cantabria, el Colegio Oficial de Médicos y el Sindicato Médico, cuando el firmado con las enfermeras "no se está cumpliendo".

En este sentido, SATSE ha advertido que, en caso de que no se cumplan los puntos firmados, "como ya ocurrió con el de 2016", convocará movilizaciones y huelga en los centros de Atención Primaria y Especializada.

En un comunicado, SATSE ha señalado que el pasado junio firmó un pacto con el consejero de Salud, César Pascual, que incluía mejoras en las condiciones laborales, desarrollo profesional y aumento de profesionales, "que siguen sin cumplirse y sin estar dotado de presupuesto".

Al respecto, la secretaria general de SATSE Cantabria, Ana Samperio, dice no entender "cómo se firma una adenda del pacto con los médicos, indicando hasta una partida económica, cuando hay pactos con otros colectivos que están sin cumplir".

Además, ha subrayado que "lo normal es que todo pacto pase por mesa sectorial", algo que en este caso no se ha producido, mientras que las enfermeras estarán esperando desde junio que su pacto sea ratificado en este órgano de negociación.

Por este motivo, SATSE ha solicitado una reunión con la presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga, para tratar este tema y exigir que el pacto firmado con el consejero se cumpla "de una vez por todas".

"La sanidad sale adelante con todos los profesionales. Las enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas han demostrado sobradamente su profesionalidad e implicación con la población y merecen un trato respetuoso y son sectores que también están sufriendo fuga de profesionales y escasez", ha enfatizado Samperio.