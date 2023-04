El SCS emplaza al Sindicato Médico a dar mañana una respuesta tras su última oferta para las 'peonadas'

El sindicato dice que lo estudiará pero critica el "ultimátum" y el "tono subido" del consejero de Sanidad



SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha trasladado este lunes al Sindicato Médico su última oferta para actualizar el precio de las operaciones y consultas extraordinarias que los profesionales realizan por las tardes, con lo que ha dado por concluida la negociación y ha emplazado a la organización a dar una respuesta mañana.

Para ello, se ha convocado una nueva Mesa Sectorial entre la Consejería de Sanidad y los sindicatos mañana a las 9.30 horas, en la que el Sindicato Médico deberá indicar si acepta o no la oferta, que contempla una subida de un 10 por ciento de media entre todas las operaciones.

Tras la Mesa celebrada esta mañana, el SCS ha defendido que ha puesto sobre la mesa "una buena propuesta para pacientes y para profesionales" con la que espera poder firmar mañana un acuerdo que ponga fin al paro en la actividad de operaciones y consultas de por las tardes, conocidas como peonadas, que los profesionales dejaron de hacer el mes pasado como protesta hasta que se actualizara lo que cobran por ellas.

Desde el Sindicato han señalado que estudiarán la propuesta, aunque han destacado que "no ha habido negociación de ningún tipo" por parte de Sanidad y han criticado el "ultimátum" que se les ha dado y la actitud del consejero, Raúl Pesquera, que se habría mantenido en el "o lo tomas, o lo dejas".

En declaraciones remitidas a los medios tras la Mesa Sectorial de hoy, el gerente del SCS, Rafael Sotoca, ha defendido que además de ese 10 por ciento de incremento este lunes se han incorporado algunas "mejoras" a la oferta, como que la subida se aplique desde el 1 de mayo y no desde el 1 de julio como se venía proponiendo, ya que precisamente una de las quejas del Sindicato Médico era que el SCS pretendía hacer efectivo el incremento desde el segundo semestre de 2023, con lo que no se daba cobertura a la inflación de este año ni los anteriores.

Asimismo, se habría acordado que, en caso de que se apruebe y prorrogue el acuerdo se contemple un aumento cada año correspondiente a la subida que marque la ley de presupuestos. Sin embargo, los profesionales apuntan que esto es "un mero engaño", porque estos programas son anuales, no se prorrogan.

De no haber acuerdo mañana, se aplicará lo que recoge el documento que está vigente hasta el 30 de junio, ha explicado Sotoca.

"Con esto hemos concluido las negociaciones de estos programas especiales médico-quirúrgicos, que esperamos que mañana finalmente se puedan refrendar en firma", ha sentenciado el gerente del SCS.

Por su parte, miembros del Sindicato Médico han señalado a Europa Press que no solo él, sino todos los sindicatos del ámbito sanitario presentes en la Mesa Sectorial habrían rechazado hoy la propuesta del SCS porque "no llegaba a cubrir el mínimo de las expectativas de los afiliados".

Además, han lamentado que "no ha habido una propuesta nueva" pero sí "un cambio de conducta" por parte del consejero, que ha acudido a la reunión con el "tono subido", "enfadado" y sin estar dispuesto a negociar más.

Frente a ello, los representantes de los profesionales aseguran que están abiertos a aceptar una subida en las peonadas inferior a la que pedían inicialmente --que era del 25%-- si Sanidad se compromete de alguna forma a garantizar que se va a ofrecer un incremento periódico en esta actividad extraordinaria --por ejemplo vinculándola al IPC--, para lograr que lo que cobran por ellas deje de estar congelado como ocurre actualmente desde hace 12 años.

Pero lamentan que en este punto el consejero se ha mostrado "totalmente contrario" y se han encontrado con una respuesta que consideran "una falta de respeto", ya que a su juicio no tiene cabida que se recoja que habrá ese incremento periódico "si se prorroga" el acuerdo por más anualidades. "Añadir esa coletilla de 'si se prorroga' no significa nada, porque no va a ocurrir jamás", han incidido desde la organización sindical.

Además, lamentan que Sanidad se niegue a negociar en un asunto como éste, cuando "las peonadas nadie las desea" pero los profesionales las realizan porque entienden que "por desgracia son una auténtica necesidad" para reducir as listas de espera y "hay que dar respuesta a los pacientes".

Asimismo, añaden que dada la "dramática" escasez de profesionales médicos estas intervenciones y consultas de tarde "cada vez están suponiendo mayor sobreesfuerzo para los pocos que quedamos".