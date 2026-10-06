El SCS licita por más de 415.000 euros la modernización integral del Centro de Salud de Medio Cudeyo

Centro de Salud de Medio Cudeyo después del desprendimiento de parte de la fachada - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha licitado por 415.729 euros las obras de modernización integral del Centro de Salud de Medio Cudeyo, que permitirán reparar las deficiencias que presenta el edificio, mejorar sus accesos y acometer diferentes reformas interiores para ampliar y mejorar los espacios destinados a la atención sanitaria.

La licitación, ya publicada, contempla un plazo estimado de ejecución de cinco meses, durante los cuales el centro mantendrá su actividad asistencial, ha informado este martes el Gobierno.

El proyecto incluye la reparación de las patologías que han ido apareciendo y agravándose durante los últimos años, especialmente las relacionadas con el deterioro de la fachada y la cubierta, así como la mejora de los accesos al centro.

Junto a estas intervenciones, se acometerá una reordenación de diferentes espacios interiores para crear dos nuevas consultas. Una de ellas se habilitará en la planta baja, aprovechando el espacio ocupado actualmente por el archivo, mientras que la segunda se ubicará en la primera planta, en parte de la actual zona de espera de pacientes y acompañantes.

Las obras permitirán también adecuar y reconfigurar la sala de fisioterapia, además de realizar otras actuaciones de acondicionamiento interior y sustituir diferentes instalaciones y sistemas constructivos afectados por el estado de conservación del inmueble.

El Centro de Salud de Medio Cudeyo fue construido en 1994 y cuenta con una superficie construida de 1.352 metros cuadrados. El inmueble dispone de dos plantas sobre rasante destinadas a Atención Primaria, además de zona de urgencias, área de rehabilitación fisioterapéutica y una planta sótano en la que se encuentran las instalaciones técnicas.

La necesidad de acometer esta intervención viene determinada por el deterioro generalizado de diferentes elementos de la fachada y la cubierta, donde se han detectado diversas patologías relacionadas con la envolvente y otros elementos exteriores del inmueble. De hecho, el pasado mes de julio se produjo el desprendimiento de una parte de la fachada, que generó un riesgo para las personas e hizo necesaria la ejecución de una actuación con carácter de urgencia.

El nuevo proyecto permitirá ahora abordar de forma conjunta las necesidades del inmueble mediante un único expediente que engloba tanto las reparaciones exteriores como las mejoras de accesibilidad y las actuaciones de acondicionamiento y reorganización de los espacios interiores.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 3 de noviembre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.