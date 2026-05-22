El seguimiento de la huelga de médicos sube este viernes en Cantabria hasta el 23%, según Salud, y al 80% para el SM

Archivo - Una concentración de médicos en Valdecilla.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 22 May. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos ha subido este viernes en Cantabria según los datos ofrecidos tanto por la Consejería de Salud (PP) como por la estimación del Sindicato Médico, en la última jornada de la cuarta semana de paros convocada dentro de las protestas del colectivo contra el Estatuto Marco y en reivindicación de uno propio.

Así, el departamento que dirige César Pascual ha elevado la cifra de seguimiento a un 23,74 por ciento por la mañana y un 8% por la tarde, superando el punto y medio en ambos casos respecto a este jueves.

Por su parte, Sindicato Médico la sitúa en esta jornada entre un 2 y un 3% más, con lo que roza el 80%. De este modo, se cumplen sus previsiones de que el seguimiento subiría al finalizar la semana, según declararon fuentes sindicales a Europa Press.

Además de la huelga, unos 200 médicos cántabros se concentraron este jueves a las puertas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para reclamar al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio.