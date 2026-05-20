El seguimiento "sube ligeramente" en el tercer día de la huelga de médicos

Archivo - Imagen de archivo de una concetración de médicos en Santander - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico ha trasladado que el seguimiento de la huelga contra el Estatuto Marco "sube ligeramente" a medida que va avanzando la semana, aunque continúa entre el 65% y el 70% este miércoles en Cantabria.

El vicepresidente del sindicato en la comunidad, Santiago Raba, ha ofrecido esta cifra en el tercer día de paro de los médicos, similar a la que dio el lunes y también en las anteriores semanas de huelga que se han celebrado los meses anteriores, mientras que la Consejería de Salud viene cifrando el seguimiento en torno al 20% de media.

El sindicato ya explicó hace dos días al inicio de la movilización que la previsión era que las cifras fueran al alza a lo largo de la semana puesto que hay el doble de personal librando los lunes, y este miércoles ha indicado que ya "ha subido ligeramente" como se esperaba.

Se trata de la cuarta semana de paros médicos convocados por el Comité de Huelga, que se extenderá hasta el viernes 22 para reclamar un Estatuto Marco propio.

Para este jueves el Sindicato Médico ha convocado una concentración a las 12.00 horas, en la plaza norte del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, a la que ha invitado a sumarse a los estudiantes del grado de Medicina.