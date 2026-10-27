Seis tractores y cinco autobuses de ganaderos de Cantabria reclamarán este miércoles en Madrid un campo rentable

Archivo - Tractores de agricultores entran a Santander durante una manifestación.- Archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seis tractores de Cantabria y cinco autobuses de ganaderos de Cantabria participarán este miércoles, 28 de octubre, en la gran movilización convocada por Asaja, COAG y Unión de Uniones para reclamar medidas urgentes que garanticen la rentabilidad de las explotaciones y el futuro del campo, en la que está previsto que participen cerca de 500 tractores acompañados por miles de profesionales procedentes de toda España.

En el caso de los tractores de Cantabria, que serán trasladados en camión, partirán este martes hacia la capital para tomar parte de la tractorada, bajo el lema 'De Cantabria a Madrid, el campo quiere vivir', han informado las organizaciones convocantes.

Además, se prevé que desde Cantabria se movilicen cinco autobuses de profesionales del sector y sus familias, que saldrán hacia Madrid a partir de las 5.00 horas de la madrugada del miércoles.

En concreto, las tres organizaciones agrarias, a las que se ha unido Cooperativas Agroalimentarias de España, bajo el lema 'Producimos tu comida, merecemos vivir de nuestro trabajo', han unido sus fuerzas para exigir respuestas "urgentes" a los graves problemas que arrastra el campo como el encarecimiento de los costes, la falta de rentabilidad y las amenazas que se ciernen sobre el futuro de las explotaciones.

Esta tractorada se articula en torno a cinco reivindicaciones como son la necesidad de un plan de choque frente a los costes de producción, la implantación inmediata de un gasóleo profesional agrario, una fiscalidad reducida y estable, y bonificaciones aplicadas directamente al repostar.

UGAM-COAG ha animado a todos los agricultores, ganaderos y sus familias que deseen sumarse a la movilización a participar en este desplazamiento, para el que todavía quedan plazas disponibles, ha indicado en nota de prensa.

Según ha señalado, la movilización responde al "profundo malestar" existente en el sector agrario ante el "constante incremento" de los costes de producción y la "falta de rentabilidad" de las explotaciones, agravada por unos precios percibidos por agricultores y ganaderos que, "en muchos casos, no compensan el esfuerzo ni las inversiones necesarias para mantener la actividad".

La organización agraria considera "imprescindible" la adopción de medidas urgentes que permitan garantizar el futuro del campo, especialmente en sectores estratégicos para Cantabria como la ganadería de leche, la ganadería de carne y las producciones agrícolas profesionales.

Entre las principales demandas que COAG trasladará durante esta movilización destacan la puesta en marcha de un plan de choque frente a los costes de producción y la implantación de un gasóleo profesional agrícola.

También el rechazo al desmantelamiento de la Política Agraria Común (PAC) y la exigencia de un presupuesto suficiente que permita defender un modelo agrario profesional, social y con los estándares de producción más exigentes del mundo.

Asimismo, exige precios justos para agricultores y ganaderos y una Ley de la Cadena Alimentaria realmente eficaz, que refuerce la posición negociadora de los productores y de sus cooperativas.

Y rechaza la competencia desleal derivada de determinados acuerdos comerciales internacionales, que permiten la entrada de productos procedentes de países donde las exigencias productivas, medioambientales y laborales son inferiores a las que deben cumplir los productores europeos.

Además, pide la reducción de la carga burocrática que soportan las explotaciones agrarias y ganaderas, permitiendo que agricultores y ganaderos puedan dedicarse a producir alimentos en lugar de verse obligados a destinar cada vez más tiempo a trámites administrativos, registros y controles.

Con esta movilización, los agricultores y ganaderos quieren trasladar a las administraciones y a la sociedad que "sin rentabilidad no habrá relevo generacional, ni producción de alimentos, ni futuro para el medio rural".

Así, los participantes defenderán en Madrid los lemas: '¡Dar de comer tiene que dar para vivir!' y '¡Por un campo con futuro: soluciones ya!'.

La presencia de los tractores cántabros pretende visibilizar, además, la importancia del sector agrario de Cantabria y el compromiso de los profesionales del campo con la defensa de una actividad esencial para la economía, el empleo y la cohesión territorial.