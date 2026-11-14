La Selección Cántabra de Folclore presenta una gala solidaria para celebrar las raíces y la cultura cántabra en Navidad

Presentación de 'Cantabria en Navidad' - FEDERACIÓN CÁNTABRA DE FOLCLORE

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Selección Cántabra de Folclore ha presentado 'Cantabria en Navidad', una gala cultural y solidaria que nace con la aspiración de convertirse en una cita anual en torno a la música, las voces, la danza y las tradiciones de la comunidad autónoma.

En un comunicado, la Federación Cántabra de Folclore ha subrayado que el espectáculo, que cuenta con la colaboración del Gobierno regional, a través de la Consejería de Cultura, se celebrará el 22 de diciembre, a las 20.00 horas, en la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria.

La propuesta reunirá sobre el escenario a la Selección Cántabra de Folclore, la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves de Tanos, que conmemora este año su centenario, la Orquesta Sinfónica del Cantábrico y el cantante Nando Agüeros.

Además de su dimensión artística, la gala tendrá carácter solidario, ya que se destinarán dos euros de cada entrada a la Cocina Económica de Santander, a los que se sumarán las aportaciones realizadas a través de la Fila 0.

El promotor de la iniciativa y presidente de la Selección Cántabra de Folclore, Manuel Mora, ha explicado que el proyecto surge de la voluntad de "mantener vivas las tradiciones de Cantabria, no solo desde su conservación, sino también mediante la creación y la búsqueda de nuevas formas de expresión".

En este sentido, ha destacado el momento de crecimiento que atraviesa la agrupación, que trabaja en la ampliación de su repertorio, la recuperación de canciones poco conocidas y la composición de nuevas obras que mantengan la esencia del folclore cántabro.

Mora ha enmarcado 'Cantabria en Navidad' en esa misma "inquietud creativa", que ya ha dado lugar a obras como Raíces y frutos, Cantabria, una tierra, una voz -el himno de la Selección que se estrenará en esta gala- y Verde la Esperanza, dedicada al Racing y al sentimiento que despierta el club entre sus seguidores.

Por último, Mora ha expresado su deseo de que la gala llegue a consolidarse como "una tradición compartida por los cántabros" y que, cada mes de diciembre, se convierta en "un encuentro reconocido".

Por su parte, la directora general de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, María Fernández Rosillo, ha destacado el valor de iniciativas como 'Cantabria en Navidad' para "fortalecer la identidad colectiva, favorecer la cohesión social y proyectar una imagen de Cantabria vinculada a la creatividad, el talento y el orgullo de pertenencia".

Asimismo, ha resaltado la dimensión solidaria de la propuesta y su colaboración con la Cocina Económica de Santander, dado que "la cultura puede ser, además de una experiencia artística, una forma de compromiso con los demás".

Por último, la organización ha subrayado que las entradas para la gala tendrán un precio de entre 22 y 24 euros y ya están disponibles tanto en la taquilla del Palacio de Festivales como a través de su página web.