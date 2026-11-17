Archivo - Vías del tren en Cantabria - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) ha cifrado en un 100% el seguimiento en Cantabria de la huelga en el sector ferroviario convocada este martes con el objetivo de reclamar mejoras en la seguridad en el sistema español y en las condiciones laborales en las plantillas de Adif y Renfe, para las que piden refuerzos, entre otras reivindicaciones.

Además, tanto Semaf como Renfe han informado a Europa Press que "se están cumpliendo los servicios mínimos" decretados, si bien el sindicato ha precisado que se ha suprimido "algún tren" programado "por mal estado del vehículo en ancho métrico y por revisión de la vía en convencional".

La huelga en Grupo Renfe ha sido convocada por el Comité General del Grupo Renfe (CGGR), el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT), el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alternativa Ferroviaria (Alferro) para toda España y durante todo el día (de 0.00 horas a 23.59 horas).