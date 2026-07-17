La Semana Grande de Santander comienza este viernes con la Feria de Día y el chupinazo

Santander celebra la Semana Grande del 17 al 26 de julio con más 3.500 peñistas y 300 actividades - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Semana Grande de Santander comienza este viernes con el pistoletazo de salida de la Feria de Día, a las 13.00 horas, en la Plaza Alfonso XIII, y el chupinazo, que presidirá la alcaldesa de Santander, Gema Igual, a las 21.30 horas, en el balcón del Ayuntamiento.

En representación de las peñas, que cada año son las pregoneras de las fiestas, Los Hijos de Julio y Alme-jillón, ambas creadas en 2016 --celebran su décimo aniversario--, subirán al balcón y se dirigirán a todos los presentes.

La Semana Grande contará con más de 300 propuestas culturales, lúdicas y de ocio para todos los públicos, en una edición marcada por el crecimiento de las peñas, que ya superan las 40 y los 3.500 inscritos.

El programa comenzará hoy al mediodía con la apertura de la Feria de Día, seguido por la tarde del desfile de peñas, el DJ Musicalex en la Plaza del Ayuntamiento, el chupinazo y el inicio de los conciertos en la Porticada.

Además, se han programado 16 comidas y cenas de carácter solidario, organizadas por 24 peñas, y que se celebrarán en diferentes zonas y barrios. La recaudación irá destinada a diferentes causas sociales, con el objetivo de superar los 21.000 euros recaudados en 2025.

MÚSICA Y CONCIERTOS

En cuanto a los conciertos, Escenario Porticada acogerá a artistas como Sidecars, La Casa Azul, Pastora Soler, David Bustamante, DJ Nano, El Drogas, Malmö 040, La Sonrisa de Julia o Paula Koops, entre otros, gracias al patrocinio de Unicaja, Repsol, Sala Kaya, Blendio y Café Dromedario.

En la Campa de la Magdalena, actuarán artistas nacionales e internacionales en festivales como el Hoky Music, Bahía Sun Festival, Magdalena en Vivo --contará con Abraham Mateo y Cali & El Dandee (concierto solidario), Ana Torroja, Taburete, David Otero, Gira Operación Triunfo y Pet Shop Boys -- o Remember Rock -- con La Fuga o Mago de Oz, y el cierre de Dani Martín el 26--.

También, habrá conciertos todos los días en las plazas del Ayuntamiento y Alfonso XIII, en el ciclo Plazas Sound, que apoya al talento local. En la plaza de Alfonso XIII, será el segundo año del Escenario Repsol, con sesión vermut y nocturna todos (21.30 horas) los días.

También habrá sesiones vermut los fines de semana en el templete de los Jardines de Pereda, acompañando a esta nueva ubicación de la Feria de Día.

Por otro lado, en el Auditorium Los Carabelas (Jardines de San Roque),el XVI Ciclo La novia del Mar ofrecerá, del 20 al 24 de julio, grupos referentes del bolero, las habaneras y la música tradicional santanderina como Son de Indianos, Dúo Cubacán o Wendy de Cuba y los invitados Isleño con Carmen Bautista desde Canarias.

A este ciclo se suman cuatro fechas en el Auditórium con el Coro Ronda La Encina, Alegría Cántabra, Álvaro Fernández y Coros y Danzas de Santander, que invitarán al Coro Ronda Altamira y la Agrupación de Piteros de Cantabria.

NIÑOS Y FERIAS

Por su parte, los niños también serán protagonistas con PequeGrande, que programará teatro, animación, baile, magia, talleres, pintacaras, ocio y juegos gratuitos en la Plaza de las Atarazanas, Juan de Herrera o Juan Carlos I.

Además, habrá hinchables y atracciones infantiles en la Plaza Alfonso XIII y la Plaza del Ayuntamiento, asistidos por monitores.

Otro punto de encuentro familiar serán las ferias, instaladas en el parking de los Campos de Sport de El Sardinero, que estarán presentes hasta el 2 de agosto, y que sólo podrán poner música entre las 20.00 y las 23.00 horas.

Por su parte, el Circo Quimera estrenará el espectáculo 'Piratas'. Estará instalado en el Parque de Mesones, bajo la dirección de Raúl Alegría y Lucía Rivera.

FERIA DE DÍA Y FUEGOS ARTIFICIALES

También, volverá la Feria de Día, organizada por la Asociación de Hostelería de Cantabria en colaboración con el Ayuntamiento, con las casetas blancas.

Habrá un total de cuatro localizaciones: Plaza del Ayuntamiento, Plaza de Alfonso XIII, Parque de Mesones y la novedad de los Jardines de Pereda, que albergarán un total de 30 casetas y cinco food trucks, con distintas propuestas de restauradores locales.

También habrá gastronomía en las casetas regionales ubicadas en la Plaza de México y el parking de los Campos de Sport.

El viernes 24 de julio tendrán lugar los fuegos artificiales en la Segunda Playa de El Sardinero, a las 23.00 horas. Un espectáculo que irá acompañado antes y después por la orquesta Malassia, en la Avenida del Stadium, desde las 21.30 horas, con parón para los fuegos, y retomando después hasta las 01.30 horas.

Toda la programación podrá encontrarse en formato físico a través de la revista de Semana Grande y los programas de mano que se empezarán a repartir el jueves 16 en la caseta instalada en la Plaza del Ayuntamiento, de 17.00 a 20.00 horas.

Y el viernes 17 se entregarán 25.000 pañuelos en la caseta instalada en la Plaza del Ayuntamiento, que estará abierta de 11.00 a 14.00 horas, y de 17.00 a 21.00 horas.

También se podrán consultar todas las actividades en formato digital a través de la web www.semanagrande.santander.es y en qr integrados en diferentes tótems situados por la ciudad.

Asimismo, se puede seguir toda la programación y las actividades del día a día en las redes sociales de la Concejalía de Dinamización Social en la cuenta @santanderfestejos en Instagram, Facebook y TikTok.