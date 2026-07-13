La Semana Grande de Santander tendrá 30 casetas y cinco food trucks repartidas en cuatro ubicaciones de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Semana Grande de Santander, que se celebrará del 17 al 26 de julio, contará con un total de 30 casetas y cincos food trucks repartidas en cuatro ubicaciones de la ciudad.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha explicado que los establecimientos estarán en el Parque de Mesones, Jardines de Pereda, Plaza Alfonso XIII y la Plaza del Ayuntamiento, y que el pincho de la feria y bebida será a un precio de 4 euros.

"La Feria de Día es una parte imprescindible y fundamental de las fiestas santanderinas y, por supuesto, una de las piezas claves de este evento cada año más multitudinario", ha destacado la alcaldesa, Gema Igual.

La principal novedad de esta edición es la incorporación de los Jardines de Pereda como nueva ubicación, que se suma a las ya tradicionales zonas de la Plaza del Ayuntamiento, Plaza Alfonso XIII y Parque de Mesones. Además, cada zona tendrá su propia zona de servicios públicos.

"Durante diez días, miles de personas podrán disfrutar de un ambiente festivo en el corazón de la ciudad, reforzando el papel de la hostelería como motor económico y social y ofreciendo una experiencia para todos los públicos", ha concluido Igual.