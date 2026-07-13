La seminifinal del Mundial España-Francia se podrá ver en la plantalla gigante del Centro Botín - CENTRO BOTÍN

SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y el Centro Botín retransmitirán este martes 14, a partir de las 21.00 horas, la semifinal del Mundial de fútbol que enfrentará a España y Francia a través de la pantalla al aire libre del propio centro.

Así lo han anunciado la alcaldesa Gema Igual y la directora ejecutiva de la institución Fátima Sánchez, quienes han explicado que será la pantalla exterior del centro la que ofrecerá el encuentro para que todas las personas que lo deseen puedan verlo de forma gratuita y en un ambiente festivo.

Ambas han invitado a santanderinos, cántabros y visitantes a acercarse hasta el anfiteatro del Centro Botín para vivir la semifinal del Mundial, segunda que juega la selección española en su historia.

Además, han deseado lo mejor a los pupilos de Luis de la Fuente y han reivindicado la importancia del deporte para favorecer el encuentro en una ciudad "que vibra con los éxitos de los futbolistas españoles".

De ganar la 'Roja' mañana a los de Didier Deschamps, Ayuntamiento y Centro Botín volverán a colaborar para retransmitir la final el domingo.