Septiembre fue el séptimo más seco en Cantabria de los últimos 65 años

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SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Septiembre ha resultado ser un mes muy cálido en Cantabria, con 18,1 grados centígrados de temperatura media registrada en la región, lo que supone dos grados por encima del promedio para este mes de la serie de de referencia 1991-2020, que es de 16,1 grados, y lo que le sitúa como el séptimo mes de septiembre más cálido de los últimos 65 años.

La temperatura máxima media registrada en la región ha sido de 24,3 grados, valor 2,7 grados por encima de la media climatológica de la serie para este mes (21,6). La temperatura mínima media registrada en la región ha sido de 11,8 grados, valor 1,3 grados por encima de la media climatológica de la serie para este mes (10,5 ºC).

Respecto de la precipitación, septiembre resultó muy seco en promedio. Se recogieron 45,5 litros por metro cuadrado (mm) de precipitación, que equivale a un 41% inferior a lo esperado en un mes de septiembre, cuya media es de 77,4 mm.

El año hidrológico recién finalizado (meses de octubre de 2025 a septiembre de 2026) también ha tenido carácter muy seco, el séptimo más seco del periodo 1961-2026, con un promedio de 1.029,2 mm, un 17% menos de lo normal respecto al promedio del año hidrológico en Cantabria durante el periodo 1991-2020 (1.246,4 mm).

El mes ha estado dominado en general por situaciones de estabilidad causadas por anticiclones en superficie situados al norte de la cornisa cantábrica. Además, hubo entradas de masas de aire cálido procedentes del sur, por lo que han predominado los días con escasas precipitaciones, especialmente entre el 19 y el 27, y temperaturas por encima de lo esperado para la época del año.

Sin embargo, entre estas situaciones de estabilidad se han producido también episodios de precipitaciones asociados a inestabilidad. Concretamente, han consistido en frentes fríos que han barrido la Península desde el noroeste los días 8, 15-16 y 18-19, siendo el día 8 el que dejó la mayor cantidad de precipitaciones generalizadas en Cantabria.

Junto con las precipitaciones, estas entradas de aire más frío también hicieron descender las temperaturas provocando que las medias se situasen ligeramente por debajo de lo esperado climatológicamente del 8 al 10 y del 16 al 18 de septiembre. Por último, el día 29, la aproximación de un nuevo frente frío, que dejó vientos de componente sur, provocó que las máximas ascendieran significativamente en el litoral de Cantabria.

VALORES MÁXIMOS

La temperatura más alta registrada en Cantabria en septiembre fueron los 38,2 grados anotados el día 4 en Cubillo de Ebro (Valderredible), y la mínima más baja, los -0,4 grados del día 17 en Cabaña Verónica (Picos de Europa).

La máxima precipitación aumulada en 24 horas se produjo en día 8 en Santillana del Mar, donde se recogieron 35,2 litros por metro cuadrado; y la racha de viento más fuerte se produjo el día 29 en el Mirador del Cable (Picos de Europa) con 156 kilómetros por hora.