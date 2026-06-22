De la Serna pide adaptarse al nuevo modelo organizativo en su toma de posesión como secretario de Gobierno del TSJC

Joaquín de la Serna apuesta por adaptar la organización en su toma de posesión como secretario de Gobierno del TSJC - TSJC

SANTANDER 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Joaquín de la Serna Bosch, ha pedido a los letrados de la Administración de Justicia adaptarse al nuevo modelo organizativo porque "tenemos que asumir de una vez por todas que ha cambiado, que los juzgados han desaparecido y que cuanto antes nos adaptemos, antes se estará en disposición de valorar si con el nuevo sistema se producen los efectos positivos pretendidos por la reforma".

Así lo ha afirmado este mediodía durante su toma de posesión, en un discurso en el que ha pedido ilusión a jueces, letrados y funcionarios, porque están ante "un cambio histórico" y son los "protagonistas principales de ese cambio que estamos viviendo en vanguardia, desde la primera línea".

Además, ha señalado que las quejas sobre "precipitación, falta de medios o descoordinación" en la implantación del nuevo modelo "estarán sobradamente justificadas, pero estamos ante una gran oportunidad en la que, uniendo fuerzas y remando juntos en la misma dirección, podemos lograr una Justicia más rápida y eficiente".

El acto ha estado presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Arsuaga. También, han asistido la vocal del Consejo General del Poder Judicial Pilar Jiménez; el fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga; la consejera de Justicia del Ejecutivo regional, Isabel Urrutia, y los decanos de los colegios profesionales jurídicos, entre otros.

Tras las palabras del nuevo secretario de Gobierno, ha cerrado el acto el presidente del TSJC, quien ha subrayado la trayectoria de De la Serna como letrado de la administración de justicia, subdirector de Justicia durante 15 años y experto en derecho procesal civil, con importante labor docente y científica.

Arsuaga ha destacado la "sana ambición" del nuevo secretario por "dirigir a un cuerpo superior jurídico al que el legislador le ha atribuido la compleja tarea de modernizar, con criterios de racionalización, el trabajo técnico-procesal de la Administración de Justicia".

Asimismo, ha asegurado que intervenir en un cambio organizativo como el que suponen los nuevos tribunales de instancia y la oficina judicial "no es tarea fácil". "Tu labor no será fácil, pero ninguna que implique decidir lo es; te respalda tu formación, tu conocimiento, tu experiencia, la dedicación demostrada y el respeto de tus compañeros y la comunidad jurídica", ha concluido.

Por su parte, Urrutia ha ofrecido la colaboración del Gobierno regional al nuevo secretario de Gobierno del TSJC, que ha sido subdirector General de Justicia del Ejecutivo cántabro desde 2011 y es funcionario de carrera del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia desde 1990.

Tras agradecer su labor dentro de la Dirección General de Justicia en los últimos 15 años, la consejera ha valorado de Joaquín de la Serna su dilatada experiencia y conocimiento de la Administración judicial de la región.