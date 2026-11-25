El exministro y exalcalde de Santander Íñigo de la Serna - PP

SANTANDER, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Fomento Íñigo de la Serna ha asegurado que el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, tiene un "plantel de gente mucho más preparada" que él para ejercer la responsabilidad de este departamento o de cualquier otro del futuro Gobierno.

"No me cabe duda de que tiene muchísima gente hipercualificada para poder desarrollar cualquier función, y más la del Ministerio de Fomento. Yo estoy en estos momentos dedicándome a lo que me tengo que dedicar, que es a trabajar y a mi familia y soy feliz así", ha replicado este lunes al ser cuestionado en la capital cántabra por los medios de comunicación acerca de si estaría dispuesto a volver a repetir al frente de esta cartera si Feijóo se lo ofrece en caso de que sea presidente de España tras las elecciones de este domingo 29.

PIDE A LOS VOTANTES DEL PRC EL APOYO AL PP

Para conseguir ese objetivo --que Feijóo presida el país-- el también exalcalde de Santander ha afirmado que "lo que es necesario en primer término es ganar las elecciones" y, para ello cree que, entre otras cosas, haría falta que el PP sacara el 29N el tercer diputado en Cantabria --en las anteriores logró dos, los mismos que el PSOE y uno más que Vox--.

Por ello, ha pedido a los indecisos y "muy particularmente al votante del PRC" (partido que no se presenta a las generales) que dé su papeleta al PP para evitar que un Gobierno "comunista" y "Frankenstein" se lleve el dinero para inversiones que le corresponden a Cantabria a otras comunidades como, a su juicio, "ha venido sucediendo" durante el Ejecutivo de un Pedro Sánchez sometido al "chantaje" de "nacionalistas, independestistas y filoetarras".

"Presten atención a cómo van las obras de ejecución de infraestructuras tanto en Cataluña como en el País Vasco y se darán cuenta de que gran parte de esas actuaciones se están haciendo con el dinero de los cántabros", ha aseverado.

De la Serna se ha mostrado "convencido" de que el del PRC, partido en el que tiene "muy buenos amigos", "no es un votante que vaya a dar su voto al comunismo, ni que esté a favor de aquellos que quieran romper España" o de que éstos "se lleven las inversiones de Cantabria".

"A esos votantes del PRC yo les diría si son plenamente conscientes de que votar a Sánchez hoy es votar a un Gobierno comunista. Eso es indudable", ha asegurado el exministro, que cree que PSOE y Frente Amplio está "en una competición" y "peleándose" para quier quién es más comunista con intervenciones en el mercado, como el de la vivienda.

UN 63% MENOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS EN CANTABRIA

El exdirigente popular ha realizado estas declaraciones tras participar este miércoles en un encuentro sobre infraestructuras organizado por el PP de Cantabria en el Hotel Santemar y en el que también ha participado la cabeza de lista del PP al Congreso, Isabel Urrutia, que ha opinado que De la Serna ha sido "uno de los mejores ministros de Fomento que ha tenido nuestro país" y ha reconocido que le "encantaría" que volviera.

"Yo lo que quiero es gente competente, que sepa, que gestione y que haga de esta comunidad autónoma y de este país un gran país, lo que nunca tuvo que dejar de ser", ha dicho.

Para Urrutia, que ha lamentado "la falta de inversión y de mantenimiento" de las infraestructuras en España, cree que "lo peor que le puede pasar" es que "incompetentes como Ábalos, Puente o el propio Pedro Sánchez sigan gobernando.

Durante el encuentro, se ha hablado del "enorme deterioro" de las infraestructuras, tanto en las del transporte --tanto viarias como ferroviarias"--, como en las energéticas, de agua o en el propio sector de la vivienda.

"Nunca ha habido mayor recaudación en este país --220.000 millones de euros más-- y nunca ha habido menos inversión en esta comunidad en materia de infraestructuras. Se ha reducido la inversión en un 63%", ha criticado Urrutia.

Respecto a Cantabria, la candidata y el exministro han puesto de manifiesto que en las dos últimas legislaturas "no hay ninguna obra" que se haya "iniciado, ejecutado y finalizado" por el Gobierno de Sánchez.

En este sentido, Urrutia ha apuntado que las dos "únicas" obras que se han finalizado son la del Desfiladero de la Hermida --cuya ejecución, "inició" De la Serna siendo ministro y se ha concluido hace unos meses cuando, ha dicho la candidata del PP, podía haber estado acabada "hace cinco años"-- y el nudo de autovías de Torrelavega (el enlace Sierrapando-Barreda), una obra inaugurada con "tres años" de retraso tras haber sido "totalmente ralentizada".

De la Serna, por su parte, ha asegurado que el Gobierno de Sánchez no ha iniciado "ninguna" actuación en Cantabria "por voluntad propia" y les ha acusado de paralizar "voluntariamente" otras que el PP ya dejó en tramitación.

Entre las actuaciones mencionadas por el exministro, se ha referido, por ejemplo, al tercer carril de la Autovía de la Meseta (A-67). "Nosotros sacamos a información pública el proyecto de trazado a efectos expropiatorios de la A-67 y hoy está como está, con la obra totalmente paralizada y tiene toda la pinta de que lo que realmente ocurre es que no hay dinero en los Presupuestos del Estado para poder dar continuidad a esa obra", ha señalado.

También ha criticado que la A-73 entre Burgos y Aguilar de Campoo debía estar toda en servicio en 2023 y actualmente lo está menos del 30% y ha censurado que el Ejecutivo de Sánchez se ha "olvidado" de actuaciones como la reforma del puerto de los Tornos, la variante de Lanestosa Anestosa o el tercer carril de la A-8 entre Vizcaya y Solares.

Y en relación a las infraestructuras ferroviarias, De la Serna ha censurado que Cantabria sigue siendo "la única comunidad autónoma donde todavía no hay un solo metro lineal de AVE construido y ha señalado que, "si hay suerte", los proyectos entre Aguilar de Campoo y Reinosa "estarán acabados a finales del año que viene" pero las obras seguirán sin licitar.

Para De la Serna, otra prueba de la "dejadez absoluta" del Gobierno sobre las infraestructuras que precisa Cantabria es lo que ocurre con el proyecto de tren a Bilbao, en el que se suceden los estudios informativos. "Habrá que terminar contratando a los consultores como arqueólogos para analizar los restos de las primeras promesas que hicieron", ha ironizado.

Además, sobre los Cercanías, Urrutia se ha referido a las "incidencias" que se dan continuamente, a la pérdida de frecuencias y ha denunciado que no acaban de llegar los nuevos trenes pese a que "nos han vendido y nos han dicho que llegaban ya".

En este sentido, De la Serna ha apuntado que "no caben los plazos en el calendario", porque el Gobierno no dice cuando se pondrá fin al "déficit" existente.

LA PASIEGA

Por otra parte, y a preguntas de los periodistas sobre La Pasiega y acerca de si un Gobierno del PP mantendría el compromiso de financiar parte de la intermodal ferroviaria, De la Serna ha asegurado que es algo "que ya ha hecho explícito" Feijóo y que, por tanto, se cumplirá.

"Aquello a lo que se compromete lo cumple y por lo tanto lo va a cumplir al 100%. El futuro de La Pasiega está garantizado", ha zanjado.