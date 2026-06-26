Archivo - El servicio municipal de préstamo de bicicletas de Punta Parayas abre hoy una nueva temporada - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

CAMARGO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo pone en marcha este viernes una nueva temporada del servicio municipal gratuito de préstamo de bicicletas de Punta Parayas, que permanecerá operativo hasta el 15 de septiembre con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible, la práctica deportiva y el disfrute del entorno natural del municipio.

La concejala de Deportes, María Higuera, ha indicado que la ampliación del calendario de funcionamiento permitirá que vecinos y visitantes puedan disfrutar de este servicio durante "prácticamente todo el periodo estival", favoreciendo hábitos de vida saludables y ofreciendo una alternativa de ocio activo para todas las edades.

El servicio, que registró un total de 2.000 inscripciones en 2025, dispone de una flota de 20 bicicletas para adultos y seis bicicletas infantiles. Cada préstamo tiene una duración máxima de dos horas y para utilizarlo es necesario realizar previamente la inscripción y obtener el correspondiente carné de usuario.

El horario de funcionamiento es de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Para retirar una bicicleta es obligatorio presentar el DNI y, en el caso de los menores de 12 años, deberán acudir acompañados por sus progenitores o tutores, o presentar la correspondiente autorización firmada.

Como medida de seguridad, el Ayuntamiento entregará a todos los usuarios un casco y un chaleco reflectante. El uso del casco es obligatorio para los menores y recomendable para los adultos.

El carril bici de Punta Parayas cuenta con un recorrido de 10 kilómetros dividido en dos tramos, siendo el principal de 7,5 kilómetros y discurriendo junto al aeropuerto Seve Ballesteros y el polígono de Raos.