Los servicios mínimos de Cercanías de Cantabria serán del 75% en hora punta y 50% el resto

SANTANDER 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la huelga de trenes de este lunes, martes y miércoles (9, 10 y 11 de febero) reducirá los Cercanías de Cantabria al 50 por ciento, mientras que en horas puntas saldrán el 75% de ellos.

Por su lado, la Larga Distancia -que mantendrá el 73% de sus rutas nacionales- hará los recorridos Santander-Alicante, con salida a las 6.48 horas y Alicante-Santander, a las 10.26 horas; Santander-Madrid Clara Campoamor, a las 19.00, y Madrid-Santander, a las 19.08.

Esto supone que se han cancelado el Santander-Madrid de las 14.00 horas y el Madrid-Santander de las 07.45.

En cuanto a Media Distancia -se reducirá a un 65% del total a nivel nacional-, se mantendrán en servicio los trenes Santander-Oviedo con salida a las 08.29 y 15.28 horas y Oviedo-Santander con salida a las 07.57 y las 14.44 horas; los trayectos Santander-Bilbao. con salida las 07.46, las 13.46 y las 18.46 horas y Bilbao-Santander. con salida a las 08.31, las 13.31 y las 19.31 horas; y el Santander-Valladolid de las 16.27 horas y el Valladolid-Santander que saldrá a las 09.52 horas.

Por último, la huelga afectará a la actividad de las empresas privadas de mercancías.

HUELGA

En concreto, los paros serán a jornada completa y persiguen reclamar un cambio estructural que garantice la seguridad y la calidad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), revertir la externalización de servicios a terceras empresas y aumentar las plantillas.

Está convocada por el Comité General de Empresa de Grupo Renfe el sindicato de maquinistas (Semaf), por parte de la empresa pública, y las organizaciones sindicales CCOO, UGT, SFF-CGT, Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alferro.

VIAJEROS AFECTADOS

Renfe estima que la media de viajeros en un día laborable de la línea C1 de Cantabria asciende a 2.257 pasajeros, mientras que las rutas de ancho métrico C2 y C3 transportan un total de 11.247 viajeros (6.015 y 5.232, respectivamente).

Mientras tanto, los servicios mínimos del canal de venta de la estación de Santander serán del 21,43%.