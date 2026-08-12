El Seve Ballesteros cierra julio con 126.122 pasajeros, un 12,8% más

Archivo - Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto Seve Ballesteros ha cerrado julio con 126.122 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 12,8 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, y ha atendido 1.381 vuelos, un 16,9% más.

Durante los siete primeros meses, el aeródromo cántabro ha sumado un total de 643.266 viajeros, con lo que experimenta una subida de un 3,9% en relación al mismo periodo de 2025, según datos publicados este miércoles por AENA.

Destaca el crecimiento del tráfico nacional en Parayas. Así, de los 125.807 pasajeros comerciales, 74.201 conectaron con otra ciudad española (+27,9%), mientras que 51.606 lo hicieron con un destino extranjero (-3,5%).

Por lo que respecta a las operaciones, de los 1.014 vuelos comerciales, 623 tuvieron origen o destino en España y 391, fuera de las fronteras de España.

En términos acumulados, el tráfico doméstico también ha experimentado un buen comportamiento, con un crecimiento del 18,8% hasta los 384.335 pasajeros comerciales.

En los primeros siete meses del año, el aeropuerto ha atendido 6.909 operaciones, de las cuales 5.204 tuvieron carácter comercial (+3,6%): 3.399 nacionales y 1.805 internacionales.