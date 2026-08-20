El Seve Ballesteros sigue sin controles fronterizos en los vuelos de Italia doce días después de su entrada en vigor

Archivo - Aeropuerto Seve Ballesteros.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional sigue sin efectuar los controles fronterizos a los pasajeros procedentes de los vueltos de Italia al aeropuerto cántabro Seve Ballesteros doce días después de que el Gobierno central introdujera esta medida en respuesta a la negativa del Ejecutivo de Giorgia Meloni de retirar la suspensión a España del acuerdo Schengen tras la crisis migratoria en Ceuta.

Esto se debe a que el Cuerpo, "por el momento, no ha recibido la instrucción" para realizar estos controles, según han trasladado a Europa Press fuentes policiales.

Así, desde que entró en vigor la medida el pasado sábado 8, los viajeros que llegan a Parayas desde el país alpino no han tenido que pasar estos controles que se extenderán hasta las 24.00 horas del 7 de septiembre.

En el aeródromo cántabro operan vuelos a Italia las compañías Ryaniar y Vueling con destino Bolonia y la zona de Milán/Tresviso.

Esta medida sí se está llevando a cabo en otros aeropuertos españoles en los que, hasta el día 13, el número de viajeros que han sido identificados superaba los 3.000 correspondientes a 273 vuelos, con la participación de 446 agentes, según datos del Ministerio del Interior.

El aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, El Prat de Barcelona, el de Valencia, el de Bilbao, el de en Málaga y los de las Islas Baleares y Canarias han sido las principales infraestructuras donde se han llevado a cabo.