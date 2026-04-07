El Seve Ballesteros, Treto y Castro Urdiales superaron ayer su récord histórico de temperatura de abril

El Seve Ballesteros, Treto y Castro Urdiales superaron ayer su récords de temperatura de abril - AEMET

SANTANDER, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto Seve Ballesteros-Santander y las localidades cántabras de Castro Urdiales y Treto (Bárcena de Cicero) superaron este lunes, 6 de abril, sus anteriores récord históricos de temperaturas máximas del mes de abril, por unas diferencias de 2,1 grados centígrados, 1,8ºC y 0,6ºC, respectivamente.

En concreto, la infraestructura aeroportuaria alcanzó los 32,8ºC a las 17.40 horas, frente a los 30,7 del 1 de abril de 2011, que era la máxima hasta ayer, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

La estación meteorológica del Seve Ballesteros tiene registros desde el año 1954.

Por su parte, la de Treto alcanzó los 31,3ºC a las 16.30 horas, con lo que superó el dato más elevado hasta entonces, correspondiente al 6 de abril de 2011, con 29,5ºC.

Mientras tanto, Castro Urdiales, a las 15.30 horas, llegó a los 29,7ºC, con lo que superó el récord histórico previo, del 6 de abril de 2024.

Por otro lado, rebasaron los 30 grados los municipios de Torrelavega (31,4ºC), Laredo (31,3ºC), Ramales de la Victoria (30,9ªC) y San Felices de Buelna (30,7º).