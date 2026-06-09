SICAN licita la construcción de seis naves industriales en el PSIR de Val de San Vicente

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SANTANDER 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sociedad pública Suelo Industrial de Cantabria (SICAN), adscrita a la Consejería de Industria, ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pliego regulador del contrato de obras para la construcción de seis naves industriales en el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) de Val de San Vicente, mediante procedimiento abierto ordinario.

La licitación cuenta con un presupuesto base licitación de 1,2 millones de euros y las empresas interesadas dispondrán de un plazo de un mes para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El contrato establece un plazo de ejecución de las obras de cinco meses, ha informado este martes el Gobierno.

La actuación se enmarca en el Área Integral Estratégica Productiva número 10 Val de San Vicente, incluida en el Plan de Ordenación Litoral (POL), un enclave estratégico situado en la zona occidental de Cantabria, junto al eje de comunicación con Asturias a través de la A-8 y la N-634, y próximo al nudo de conexión con la comarca de Liébana.

Las nuevas naves se ubicarán en una parcela que cuenta con una superficie bruta de 3.314 metros cuadrados, y sumarán una superficie construida total de 1.785 metros cuadrados.

El proyecto contempla la construcción de seis módulos industriales de entre 296 y 299 metros cuadrados. Las instalaciones han sido diseñadas para ofrecer espacios versátiles y funcionales adaptados a las necesidades de pequeñas y medianas empresas, y entre sus principales características, destacan una altura libre superior a 7,4 metros en su punto más bajo, la posibilidad de ejecutar entreplantas hasta completar la edificabilidad permitida y el empleo de materiales de calidad basados en estructuras prefabricadas de hormigón armado y cerramientos de carpintería metálica.

Asimismo, las naves dispondrán de iluminación y ventilación natural, además de puertas de acceso contrapesadas con acceso peatonal incorporado.

Cada nave contará también con acometidas de energía eléctrica, saneamiento de aguas residuales y pluviales, abastecimiento de agua y telecomunicaciones, así como con tres plazas de aparcamiento cada una, distribuidas entre el exterior y el interior de las instalaciones.