Sidecars, Pastora Soler, Bustamante, La Casa Azul o El Drogas actuarán en La Porticada en Semana Grande

Gema Igual presenta los conciertos de La Porticada durante la Semana Grande de 2026 - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bandas y artistas como Sidecars, Pastora Soler, David Bustamante, La Casa Azul o El Drogas actuarán en Escenario Porticada en la Semana Grande 2026 de Santander. El ciclo se desarrollará del viernes 17 al domingo 26 de julio y ofrecerá una doble programación con diferentes estilos que representarán, entre otros, La Sonrisa de Julia, Malmö 040, la Billy Boom Band, Jueves de Boleros y Juan Carlos Gago.

Estos conciertos en la Plaza Porticada se completarán esos días con eventos como las fiestas de La Noche de Los40 o la Megaparty de Megastar FM, y con las actuaciones de Tony Grox & Lucycalys, el grupo Avenida o el DJ Nils Van Zandt

La cita ha sido presentada este jueves por la alcaldesa, Gema Igual, junto al concejal de Dinamización Social, Fran Arias, y representantes de las entidades colaboradoras.

Según han explicado, las actuaciones nocturnas, a las 22.30 horas, se complementarán con una oferta de tarde (20.30 horas) con presencia de talento local como el tenor Juan Carlo Gago, Jueves de Boleros, Lu Decker, el musical 'No Fate', el proyecto musical STV o folclore en la jornada de cierre con el 'Folclore a lo Grande', y la presencia del Coro Ronda Garcilaso y el rabelista Miguel Cadavieco.

Este año, el diseñador gráfico Álvaro Fajardo ha creado el cartel con la icónica plaza y la música como referentes. Se trata del creador habitual de la imagen de campañas para Rulo, Dani Martín, Coque Malla o Bunbury.

PROGRAMA.

El ciclo arrancará el viernes 17 de julio, día del Chupinazo en la Plaza del Ayuntamiento, con la tradicional cita de Los40 Y música pop y urbana. El sábado 18 será el turno de la madrileña Paula Koops, concursante de 'Tu cara me suena' y con un estilo que fusiona "pop, sensibilidad y frescura". Esa tarde también actuará el tenor santanderino Juan Carlos Gago con un espectáculo de zarzuela.

La programación continuará el domingo 19 con El Drogas, fundador y voz de Barricada que repasará en Santander algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria. Le precederán Drugos, banda integrada en la nueva ola del rock.

La jornada del lunes 20 contará con una doble propuesta: por la tarde, Billy Boom Band con un espectáculo de rock infantil, y por la noche La Sonrisa de Julia, reconocida banda surgida en Cantabria que regresará a la región con Marcos Casal al frente.

El martes 21 tomará el relevo La Casa Azul, el proyecto musical liderado por Guille Milkyway y convertido en referencia del pop electrónico español. Esa tarde se subirá al escenario Lu Decker, una joven cántabra afincada en Madrid, que es compositora, toca el piano y la guitarra.

La noche del miércoles 22 estará protagonizada por Sidecars, la banda madrileña de rock formada por Juancho (voz), Dr. Gerbass (bajo) y Ruly (batería) que supera los 20 años de carrera. Antes, en la programación vespertina, será el turno de 'STV: Santander de toda la vida', un original proyecto con dirección musical de Chema Armengou y dirección artística y coreografía de Alia Dovidena, en el que las versiones se fusionan con una sesión DJ.

El jueves 23 sonará en La Porticada una de las voces más destacadas de la música española: Pastora Soler. La artista sevillana recorrerá los grandes éxitos de su carrera. El espectáculo 'El amor y la muerte en la ópera', con la soprano Cristina Domínguez Sar y el tenor Alain Damas abrirá en sesión de tarde.

El 24 de julio la fiesta continuará con la Megaparty de MegaStar FM, cita diseñada para los amantes de la música actual, la animación y el espectáculo en directo. Estarán presentes los ganadores de la última edición del Benidorm Fest, Tony Grox & Lucycalys, el grupo Avenida y el DJ holandés Nils Van Zandt, nombre habitual en Tomorrowland.

Ese día actuará la banda Samuel y los Rezagados, ganadores del Concurso Música Joven y, por la tarde, será el turno del musical 'No Fate', de Jana Producciones, que mostrará el talento de jóvenes artistas.

La recta final de los conciertos estará protagonizada por Malmö 040 el 25 de julio, banda que repite tras la acogida en la edición anterior y que se ha convertido en un referente del pop-rock nacional.

Por la mañana está previsto un concierto de la Banda Municipal de Música y por la tarde se subirán al escenario Jueves de Bolero, referentes de la canción con sello santanderino.

El broche de oro llegará el domingo 26 con David Bustamante. El artista de San Vicente de la Barquera regresará a su tierra para cerrar el ciclo de conciertos con un espectáculo muy especial, en el que repasará los grandes éxitos en sus más de dos décadas de trayectoria musical.

Será en el Día de Cantabria, que incluirá las actuaciones de la Banda Municipal de Música, el Coro Ronda Garcilaso y el rabelista Miguel Cadavieco, un fijo en la despedida musical de la Porticada.

Los conciertos, gratuitos, cuentan con la colaboración del grupo Cadena SER, Onda Cero y Cope. Además del ciclo Escenario Porticada, las fiestas de Santander contarán con solistas, bandas y otras propuestas musicales en Plazas Sound, con citas en la Plaza Alfonso XIII, donde se ubicará por segundo año el Escenario Repsol, Plaza del Ayuntamiento y Jardines de Pereda, en el templete, con una programación de sesiones de DJ's los fines de semana.