Una sidra natural de Cantabria, reconocida como la mejor del mundo

PIÉLAGOS 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sidra natural Somarroza, producida en el municipio cántabro de Piélagos, ha sido reconocida como la mejor del mundo en los World Cider Awards 2025, celebrados recientemente en Gran Bretaña.

El alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, ha afirmado que este reconocimiento "es un premio tanto a la calidad como la innovación producidas en Piélagos para el mundo entero".

Así lo ha señalado tras la reunión celebrada con el fundador de la empresa familiar creada en 2010 en Renedo, Jesús Gómez Solórzano, y su hija, Lucía Gómez Prieto, responsable de Marketing y Contabilidad, de la que ha informado este miércoles el Ayuntamiento.

Gómez Solórzano ha explicado que, en la actualidad, el lagar elabora 11 tipos de sidras distintas y un vinagre ecológico de manzana. Entre ellas ha destacado la espumosa Rubí de Somarroza (producida con manzanas de carne roja), el biter ecológico Biter Bio, la gama La Sidruca en formato botellín o la sidra de nueva expresión Capricho de Somarroza, que acumulan ya más de 60 premios internacionales.

"Cada botella lleva consigo no solo el trabajo y la ilusión de la familia, sino también el orgullo de pertenecer a un municipio en el que siempre hemos vivido y que hemos elegido para crecer y permanecer, en el que tenemos a escasos metros del río Pas las plantaciones ecológicas de la sidra más premiada del mundo", ha subrayado Lucía Gómez Prieto.

Por su parte, Caramés ha hecho hincapié en la importancia de productores como Sidra Somarroza, que une a dos generaciones de una misma familia, que ha incorporado un trabajador del municipio y que, además de producir sus propias manzanas, las compra a otros agricultores locales.

"Este no sólo es un buen ejemplo que seguir o un espejo en el que mirarnos sino el camino que debemos recorrer para avanzar, de una vez por todas, hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)", ha asegurado el regidor municipal.

De hecho, ha abogado por potenciar los productos de kilómetro cero para contribuir al sostenimiento del medio ambiente, a la generación de empleo y la dinamización de la economía local, así como para consolidar la idea de que "Piélagos es grande por naturaleza".