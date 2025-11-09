Sierra del Oso gana la Alquitara de Oro al Mejor Orujo del Año - GOBIERNO DE CANTABRIA

POTES, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La destilería Sierra del Oso es la ganadora de la Alquitara de Oro que otorga el Gobierno de Cantabria al mejor orujo del año 2025 y que hace entrega dentro de la Fiesta del Orujo de Potes --declarada de Interés Turístico Nacional-- que este fin de semana celebra su 33 edición. Con éste suma su quinto galardón a los que consiguió en el año 2000, 2002, 2007 y 2022.

Su propietario, Ángel Moreno, ha recogido la placa conmemorativa de manos de la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, en un acto que ha tenido lugar en la carpa de La Serna y en el que ha participado la Cofradía del Aguardiente de Orujo y del Vino de Liébana.

También han estado presentes el consejero de Fomento, Roberto Media; la directora general de Turismo y Hostelería, María Saiz, y el alcalde de Potes, Javier Gómez.

Urrutia, que ha trasladado el agradecimiento de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, a aquellos que hacen posible esta celebración, ha ensalzado el orujo lebaniego al que ha calificado como "nuestra riqueza", aquella que "nos identifica, nos une y nos hace diferentes". Ha añadido que este aguardiente "conquista territorio más allá de Cantabria, defendiendo nuestras tradiciones, valorando nuestra herencia y mejorando el legado".

Y ha reconocido el papel de sus productores como ejemplo de "esfuerzo y arraigo" que han conseguido "conservar" una tradición de siglos y "recuperar, conservar y hacer crecer" las viñas de montaña que proporcionan este producto "de extraordinaria calidad". Al hilo, también ha subrayado la importancia del sector en la lucha contra el despoblamiento rural.

Por su parte, el alcalde de Potes ha hecho balance de la fiesta y ha valorado "muy positivamente" todas las referencias a las "raíces, tradición, origen, territorio y antepasados", para hacer alusión a las palabras pronunciadas por el Orujero Mayor, el periodista y escritor José Ribagorda, quien recordó que "tenemos una memoria y un legado digno de defender".

"Tenemos que seguir todos unidos, defendiendo lo nuestro y sabiendo que la tradición lebaniega ha sido y es, la destilación del aguardiente de orujo con la alquitara", ha remarcado.

CATA A CIEGAS

Un jurado formado por reconocidos enólogos y especialistas de la gastronomía ha sido el encargado de elegir el mejor aguardiente del año entre las seis orujeras participantes en el concurso: El Coterón, Mariano Camacho, Marrubio, Martínez de Cos, Picos de Cabariezo y Sierra del Oso.

La elección se realizó en la tarde de ayer, a través de una cata a ciegas y comentada en un acto celebrado ante el público en la carpa de La Serna.

Los catadores han sido Enrique Bellver, periodista gastronómico especializado en vinos y destilados; Miguel Ángel Gómez, enólogo miembro y fundador del grupo de catas de aguardientes 'Akelarre na Quiemada' de Galicia y de la bodega Rías BaixasMar de Envero; Casilda Gurucharri, diplomada por la Wine & Spirit Education Trust y catadora en destacados concursos internacionales; Fernando Gurucharri, licenciado en Ciencias Biológicas y diplomado en Enología y Viticultura; Elena Martín, directora técnica de Espirituosos de España; Francisco José Pérez, responsable de la sección de cócteles y destilados de Diario Sur y Mikel Zebeiro, Premio Nacional de Gastronomía.

Con la entrega de la Alquitara de Oro se ha puesto fin a la Fiesta del Orujo. El acto central tuvo lugar este sábado con la proclamación de Ribagorda como Orujero Mayor.

Desde el viernes ha congregado a miles de visitantes en Potes y en los municipios de la comarca con distintas actuaciones folclóricas, musicales, lúdicas, culturales y gastronómicas.

Como es tradición, al cierre de la fiesta se ha degustado el borono con manzanas repinaldas, uno de los platos típicos lebaniegos, ha destacado el Gobierno en nota de prensa.