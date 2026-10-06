Sierrallana incorpora semillas magnéticas para mejorar la precisión de la cirugía del cáncer de mama

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SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General Sierrallana acaba de introducir una nueva técnica de localización mediante semillas magnéticas para la cirugía de lesiones mamarias. Se trata de un procedimiento que permite identificar con precisión la zona que debe ser extirpada y que aporta importantes ventajas, tanto desde el punto de vista asistencial como en la experiencia de las pacientes.

Esta nueva tecnología supone un gran avance respecto al sistema de localización mediante arpón, utilizado tradicionalmente. Con este procedimiento, el Servicio de Radiodiagnóstico implanta previamente una pequeña semilla magnética en la lesión mamaria, de aproximadamente cinco milímetros, para después intervenir.

La semilla queda completamente alojada en el interior de la mama, sin ningún elemento exterior, y durante la intervención el equipo quirúrgico la localiza con un detector magnético específico. De esta forma, se identifica con exactitud la zona sobre la que debe realizarse la cirugía.

Según ha informado el Gobierno, una de las principales ventajas de esta técnica es que permite separar temporalmente el marcaje radiológico de la intervención quirúrgica. Con el sistema tradicional de arpón, ambos procedimientos debían coordinarse, normalmente el mismo día, ya que el dispositivo permanecía parcialmente en el exterior de la mama, hasta el momento de la cirugía.

Dado que la semilla magnética puede implantarse con antelación, ofrece mayor flexibilidad para organizar tanto la actividad de radiodiagnóstico como la programación quirúrgica y evita que la paciente tenga que someterse al marcaje inmediatamente antes de su cirugía.

Además, al quedar completamente alojada en el interior de la mama, se eliminan las molestias asociadas de tener un elemento externo en la misma durante las horas previas a la cirugía. Así, se reduce la ansiedad previa, aumenta la autonomía de la paciente y se mejora la experiencia de las mujeres durante el proceso asistencial.

MAYOR PRECISIÓN PARA UNA CIRUGÍA MÁS CONSERVADORA

Durante la intervención quirúrgica, mediante un detector magnético los profesionales saben con precisión dónde está lesión y extirpan en esa zona previamente marcada, lo que permite preservar el tejido mamario sano, siempre y cuando las características de la lesión y la situación clínica de la paciente lo permitan.

Se trata, tal y como apuntan desde el Hospital Sierrallana, de "avanzar hacia procedimientos más personalizados y menos invasivos".

La puesta en marcha de esta técnica requiere una estrecha coordinación entre los profesionales implicados en el diagnóstico y tratamiento de la patología mamaria, especialmente los equipos de Radiodiagnóstico y Cirugía para integrar el marcaje de la lesión dentro del circuito asistencial de cada paciente.

La incorporación de las semillas magnéticas se enmarca en la estrategia del Hospital General Sierrallana y de la Gerencia de Atención Especializada de las Áreas III y IV de seguir avanzando en la implantación de tecnologías y procedimientos "que aporten valor a la atención sanitaria".

La iniciativa combina innovación tecnológica, precisión quirúrgica, seguridad y humanización de la asistencia y pone el foco no solo en los resultados clínicos, sino también en cómo vive la paciente cada una de las etapas de su proceso.

Con esta nueva técnica, el Hospital Sierrallana continúa avanzando hacia una atención al cáncer de mama "más precisa, coordinada y centrada" en las necesidades de cada mujer, incorporando soluciones que permitan mejorar simultáneamente la organización asistencial y la experiencia de las pacientes, ha destacado el Ejecutivo.