Siete empresas optan a la adjudicación del contrato de renaturalización del Parque Lorenzo Cagigas de Camargo

CAMARGO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete empresas optan a la adjudicación del contrato para acometer el proyecto de renaturalización del Parque Lorenzo Cagigas de Camargo, una actuación que supondrá una inversión superior al millón de euros y que se prevé iniciar "antes del verano".

Así lo ha anunciado este viernes el alcalde de Camargo, Diego Movellán (PP), que ha explicado que la actuación, que cuenta con una aportación de 600.000 euros procedentes del Plan de Obras del Gobierno de Cantabria, tendrá un plazo de ejecución del entorno de los 12 meses.

El regidor ha señalado que el Parque Lorenzo Cagigas, "puerta de entrada" al municipio, se había quedado "obsoleto" por lo que se ha puesto sobre la mesa "una transformación moderna, verde, 100% accesible y sostenible".

El proyecto contempla la creación de un nuevo parque de 3.000 metros cuadrados y eliminar los diferentes niveles que existen en la actualidad para que todas las personas puedan acceder sin barreras arquitectónicas, ha detallado el Ayuntamiento.

Se trata de una zona de ocio que se suma al área de juegos infantiles creada hace ya una década, en la primera etapa de Movellán al frente de la Corporación municipal.

Así, el nuevo parque se va a estructurar en tres grandes zonas funcionales: la alameda, el jardín y la plaza informal.

La alameda conservará sus plátanos de sombra y se mejorará el pavimento y la iluminación y además se incorporarán zonas de descanso entre parterres vegetales.

El proyecto contempla en este área la preservación de las dimensiones del paseo y la integración de bancos entre la vegetación de sombra, mientras que, en la zona norte, se dispondrá un jardín formado por 12 áreas conectadas a través de cinco caminos interiores, con zonas de paso y de estancia.

El área se completa con un espacio central circular de césped, que incluye una pérgola metálica cubierta por Wisteria, caminos estrechos, arbustos ornamentales y praderas de gramíneas.

Por otro lado, en la parte sur se creará una plaza con una fuente de suelo de 9 chorros verticales, una amplia zona de césped, caminos ajardinados, un pequeño bosque urbano con zonas de sombra y espacios de juego, dentro de un diseño que proyecta más de 20 áreas de esparcimiento equipadas con bancos de madera noble en formato curvo, recto y circular, que suman en total 68 metros lineales de mobiliario.

Además, desde el Ayuntamiento se ha destacado que el proyecto "respeta" el arbolado e incorpora nuevas especies, con un presupuesto en jardinería que asciende a 77.500 euros, es decir, el 10,48 por ciento del total, e introduce un pavimento permeable permitirá la infiltración del agua de lluvia, algo que reduce el riesgo de encharcamientos, mejora el drenaje urbano y contribuye a disminuir el efecto 'isla de calor'.

Tras aprobarse la modificación presupuestaria mediante la que se dotó con un millón de euros el inicio del proceso de licitación y adjudicación de los trabajos, y tras recibir la resolución del Plan de Obras del Gobierno de Cantabria, Movellán ha aseverado que los camargueses "ya estamos listos para iniciar este proceso de transformación hacia el municipio que queremos que Camargo sea en un futuro: integrador, natural y respetuoso con el entorno".

El alcalde se ha mostrado "satisfecho" de que los diferentes proyectos en los que el equipo de Gobierno que lidera lleva trabajando desde el inicio de la legislatura "vayan cogiendo forma".