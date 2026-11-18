Archivo - Patrulla de agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

Hay por ahora doce detenidos (9 en Cantabria y 3 en Asturias) y está previsto que pasen a disposición judicial el jueves o viernes SANTANDER, 18 (EUROPA PRESS)

La macroperación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Cantabria y Asturias desplegada desde el martes, y que hasta ahora ha dejado doce detenidos, sigue abierta y, por tanto, no se descartan nuevos registros o actuaciones.

Así lo ha señalado este miércoles, a preguntas de la prensa, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, que ha detallado que la operación "fundamentalmente se centra en Cantabria pero tiene también derivación en Asturias".

De las doce detenciones llevadas a cabo el martes, nueve han sido en Cantabria y tres en Asturias.

Los detenidos se encuentran aún en dependencias de la Guardia Civil y está previsto que pasen a disposición judicial el jueves o el viernes por la mañana, según ha apuntado Casares.

Durante el despliegue del operativo del martes, en el que participaron un centenar de agentes, se efectuaron once registros: ocho de ellos en Cantabria (en Liébana, Suances, Torrelavega, Reocín y Val de San Vicente) y tres en Asturias.

La operación está siendo coordinada por el Juzgado de Instrucción de San Vicente de la Barquera (actualmente denominado Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia), que ha decretado el secreto de las actuaciones.

Durante la operación, se ha intervenido droga, "numerosa" cantidad de dinero en efectivo y algunas armas de fuego, si bien aún se está pendiente de concretar las cifras definitivas.

Casares ha felicitado a la Guardia Civil por la operación y ha destacado el "trabajo formidable" que están desarrollando el instituto armado y la Policía Nacional "en los últimos meses en Cantabria".

En el dispositivo del martes, la mayor parte de los agentes participantes pertenecían a la Guardia Civil de Cantabria pero hubi también refuerzos de Asturias y País Vasco.

Casares ha incidido en que para el conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la lucha contra el narcotráfico es una "prioridad máxima" con el objetivo de "retirar, cada vez más, droga de nuestras calles".

Ha realizado estas declaraciones a la entrada del edificio 2 de noviembre del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla donde ha acudido, en calidad de secretario general del PSOE, junto a miembros y candidatos de su partido dentro de los actos de campaña electoral del 29 de noviembre.