La enfermedad hemorrágica sigue en fase de "explosión" en Cantabria, con 789 vacas muertas

SANTANDER, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha contabilizado ya 2.798 reses muertas y 798 fallecidas por enfermedad hemorrágica epizóotica, que sigue en fase de "explosión" y que, según las estimaciones de la Consejería de Ganadería, podría durar "hasta mitad de diciembre", cuando se prevé que desaparezca el mosquito que la trasmite.

Por ello, el departamento que dirige Pablo Palancia "ruega" que, "en la medida de lo posible", se aplacen las ferias y concentraciones ganaderas "de aquí a final de año".

Respecto a la Olimpiada de Tudanco, que se celebró el pasado día 12 en Cabezón de la Sal pese a las recomendaciones de Ganadería de que se aplazase, el consejero ha explicado que "en las próximas se verá qué implicación, o no, ha tenido".

Palencia ha afirmado que "no hay polémica aquí" sino "toma de decisiones en momentos difíciles". En este sentido, ha "alabado" y reconocido a los "numerosos" alcaldes que han cancelado concentraciones ganaderas por "responsabilidad", aunque ha aclarado que no significa que el que no lo haga no la tenga. "Hay que valorar y ponerse en ese momento en la piel de un regidor que tiene que tomar decisiones", ha indicado el consejero, aludiendo también a cuestiones económicas que también se ponen en la "balanza".

La enfermedad ya se extiende por un total de once comarcas de Cantabria, que entre ellas suman un censo total de 225.000 animales, del que hay un 1,26% de animales afectados y un 0,36% de los fallecidos, unos "porcentajes que no son alarmantes". Los nuevos ayuntamientos en registrar casos han sido Valderredible y Campoo de Yuso.

"Esperamos que venga el frío lo antes posible para ver si somos capaces de controlarla", ha dicho Palencia, quien, cuestionado sobre las ayudas anunciadas, ha explicado que se está trabajando en ellas y "dándoles la forma jurídica" y ha reafirmado su compromiso de que lleguen antes de Navidad.

Según ha explicado Palencia, que hace diez días las cuantificó en unos 750.000 euros ampliables, ha explicado que se trata de una "ayuda de contigencia" y se otorgarán no solo por animal muerto sino que también podría financiar tratamientos preventivos a los animales. Tendrá carácter retroactivo a contar desde el inicio del brote hasta que concluya.

Palencia tiene previsto reunirse a lo largo de esta semana y la siguiente reunirse con sindicatos y organizaciones agrarias para acabar de "darle forma" a las ayudas, que se pondrán en marcha "sin perjuicio de que de cara al futuro se puedan implantar otro tipo de ayudas".

Ha indicado que se trabaja con el Ministerio y con el resto de las comunidades para modificar la poliza de Agrosegyri para que se incluyan en la misma diferentes tipos de daños ocasionados al ganado "por causas de fuerza mayor".