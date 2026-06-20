Silva apoya a los opositores y confía en cubrir el mayor número de plazas posible

Imagen del inicio de las pruebas de oposiciones de Educación - MIGUEL DE LA PARRA-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha acudido esta mañana al edificio Interfacultativo de la Universidad de Cantabria para presenciar el inicio del proceso selectivo para cubrir 237 plazas a las que aspiran unos 6.000 opositores, y que cuenta con 53 tribunales repartidos a lo largo de 30 sedes en toda la región.

En una nota de prensa, el consejero ha dado ánimo y apoyo a los opositores y les ha deseado que vaya "lo mejor posible para que se vea el fruto de ese trabajo de preparación", para que se cubra el mayor número de plazas posible porque "cuesta muchísimo sacar las plazas a oferta de empleo público para que se incorpore nuevo personal a los centros".

Asimismo, ha confiado en que las pruebas se desarrollen con normalidad y sin incidentes y ha destacado, como principal novedad, el formato de tribunal único que busca "atender mejor al opositor con un marco temporal más amplio" que, en su opinión, "va a ser un antes y un después en lo que venía siendo habitual".

También, ha señalado "el esfuerzo logístico tremendo" que ha llevado a cabo la Consejería para organizar y hacer coincidir varias convocatorias, y que ha contado con la colaboración de la UC, para que "este engranaje funcione correctamente", ha apuntado, al poner en valor el "ingente trabajo" del servicio de inspección educativa para que "todo esto se desarrolle con normalidad, que es a lo que aspiramos".

DATOS

En detalle, se han presentado 4.122 a las del cuerpo de maestros y 1.614 a las 87 plazas de Secundaria, Sectores Singulares de Formación Profesional y Escuela Oficial de Idiomas, que se han distribuido en 53 tribunales para las siete especialidades convocadas en maestros y las 34 de Secundaria.

En el cuerpo de maestros, Cantabria oferta diez plazas de Música, 25 de Audición y Lenguaje, 35 de Pedagogía Terapéutica, 20 de Inglés, 20 para Educación Infantil, 15 para Educación Física y 25 más para maestros de Educación Primaria.

Mientras tanto, en Secundaria el reparto es de 11 plazas de Tecnología, diez de Instalaciones Electrotécnicas, nueve de Aplicaciones Informáticas, cinco de Informática, cuatro de Biología y Geología, tres en las especialidades de Matemáticas, Dibujo, Administración de Empresas, Asesoría de Imagen y Personal, Hostelería y Turismo, Fabricación Mecánica y Equipos de Producción Agraria.

También, cuenta con dos plazas para otras como Educación Física, Mantenimiento de Vehículos y Producción Agraria.

Y una en las materias de Filosofía, Geografía e Historia, Alemán, Orientación Educativa, Navegación e Instalaciones Marinas, Organización y Gestión Comercial, Diagnósticos Clínicos y P. Ortoprotésicos, Procesos Sanitarios, Sistemas Electrónicos y Automáticos, Elaboración de Productos Alimentarios, Inglés de Escuela Oficial de Idiomas, Cocina y Pastelería, Estética, Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, Patronaje y Confección, Peluquería, Servicios de Restauración, y Soldadura.

En total, 40 tribunales de evaluación son para Secundaria y 13 para el cuerpo de maestros (uno por especialidad, salvo cuatro en Infantil y cuatro en Primaria, que son las especialidades más numerosas).

De los 265 miembros de los tribunales, 65 pertenecen a especialidades de maestros, que además cuentan con 220 colaboradores; y los restantes a Secundaria, Sectores Singulares de FP y EOI.

Un total de 19 institutos, seis sedes de la UC, un conservatorio y dos aulas de la EOI acogen los exámenes hoy y mañana.

LA OPOSICIÓN

La realización de las pruebas escritas tiene lugar hoy y mañana y la corrección de la primera parte comienza en septiembre.

Incluye dos pruebas eliminatorias, una de conocimientos específicos, que tiene por objeto comprobar la formación científica y el dominio de las habilidades técnicas de la especialidad, que se divide en dos partes, el desarrollo de un tema entre los propuestos al azar por el tribunal con una duración de dos horas y un supuesto práctico con una duración de 2 horas y 15 minutos.

Se necesita un mínimo de 2,5 puntos en cada una para hacer la media, que debe ser de al menos 5 puntos sobre 10 para aprobar.

La segunda parte, para quienes superen la primera, evalúa el diseño de la metodología y defensa de una programación didáctica que deberá estar adaptada al curso escolar correspondiente.

Además, por primera vez, se tendrá en cuenta la nota de procesos anteriores para el listado de interinos, siempre que se supere el proceso selectivo.

En la convocatoria de Secundaria, FP y EOI, se mantienen las mismas condiciones desde hace más de dos décadas. No se recurre al tribunal único y las pruebas se realizarán en junio y julio --salvo las especialidades donde la parte práctica se desarrolla en talleres o con material concreto-- y las plazas se resolverán antes de que comience el siguiente curso.

Como novedad, se utilizan detectores de frecuencia para evitar el uso de nanopinganillos y dispositivos similares, una medida basada en criterios de prudencia.

Junto al consejero, ha estado presente el director general de Personal Docente, Alberto Hontañón.