Silva avanza que habrá nuevas negociaciones con los docentes "en próximos días", pero no sobre la adecuación salarial

SANTANDER, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva (PP), ha asegurado que su departamento se reunirá con los sindicatos "en los próximos días" para abordar "temas importantes", pero no contempla nuevas negociaciones sobre la adecuación salarial de los docentes porque el "compromiso" del Ejecutivo "ya está reflejado" en el proyecto presupuestario fallido para 2026 y ha mostrado "toda la disposición a que eso sea una realidad lo antes posible".

En esta línea, ha reiterado que en dicho proyecto presupuestario, que no prosperó al salir adelante una enmienda a la totalidad apoyada por PRC, PSOE y Vox, había reflejados 17 millones para afrontar la subida salarial con efectos a 1 de septiembre del 2025.

Sin embargo, ha vuelto a afirmar que la adecuación salarial no será una realidad mientras sigan prorrogadas las cuentas de 2025. "Necesitamos tener el dinero", ha afirmado Silva, que ha apelado a la "responsabilidad" del resto de fuerzas políticas "que en el pasado nos exigieron" un acuerdo en la materia para que presten su apoyo presupuestario.

Además, ha pedido a la Junta de Personal Docente que "se sume a esos esfuerzos" para que la subida salarial sea "efectiva lo antes posible".

Así lo ha manifestado este viernes, a preguntas de los periodistas, durante la firma del acuerdo de jubilación parcial para los docentes de la enseñanza concertada.

En cuanto a las negociaciones en curso, el titular de Educación ha resaltado que el Gobierno de Cantabria no se ha levantado de la mesa de negociación "en ningún momento" y ha indicado que "en los próximos días" continuarán las reuniones para tratar la Oferta Pública de Empleo de 2026, la consolidación de la plantilla docente y "otros temas importantes".

Sobre la plantilla de profesores, el consejero ha detallado que Educación ha presentado "una de las propuestas de los últimos años" a la Junta de Personal Docente para consolidar "en torno a 190 plazas".