Silva, "esperanzado" por llegar a un acuerdo salarial de los docentes, mientras la Junta rebaja "la euforia"

Archivo - Una mesa de diálogo entre Educación y la Junta de Personal Docente.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), y la Junta de Personal Docente se reúnen esta mañana en el CEIP Simón Cabarga para abordar la subida salarial del profesorado cántabro, una vez está garantizada la aprobación del proyecto de presupuestos para 2026 tras las conversaciones entre PP y PRC. Si bien el primero se ha mostrado "esperanzado" por alcanzar un acuerdo tras casi año y medio de negociaciones, los sindicatos han rebajado "la euforia".

Así lo han manifestado en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de comenzar el encuentro.

Silva, que ayer convocó a la Junta Docente a esta reunión, ha afirmado que se trata de una "oportunidad" para "hacer realidad" la subida salarial del profesorado "18 años después" del último acuerdo en materia salarial en la comunidad.

"Nada le haría más ilusión al consejero de Educación y al Gobierno que llegar a un acuerdo de una vez por todas", ha dicho, puntualizando que los docentes "merecen que lleguemos a un acuerdo".

El titular de Educación ha insistido en que el proyecto de presupuestos ya recoge los más de 17 millones de euros necesarios para acometer la subida y que la denominada 'cláusula Silva' es una "garantía de cumplimiento".

Sin embargo, por parte de la Junta de Personal Docente, Diegu San Gabriel, ha rebajado "un poco la euforia" del consejero, ya que ha asegurado que la propuesta que este lunes les envío la Consejería "no se mueve en el sentido que esperábamos", fundamentalmente, en lo que tiene que ver con las horas necesarias para cobrar el complemento de los sexenios, la adecuación del IPC y algunos términos en la redacción del documento como el absentismo que son "inaceptables".

"Nosotros ya hicimos una propuesta en noviembre del año pasado y no vamos ahora a reclamar más que eso, pero tampoco menos", ha aseverado el sindicalista.

Silva convocó ayer a los representantes sindicales de los docentes a esta nueva mesa sectorial, la duodécima, para abordar la subida salarial una vez existe un acuerdo entre PP y PRC para aprobar los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026, cuyo proyecto inicial ya incluía una partida de 17 millones de euros para este fin.