Silva no confirma si continuará en 2027: "Ya cruzaré ese río cuando llegue"

Archivo - El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, no ha confirmado si continuará de cara a las Elecciones de 2027: "Ya cruzaré ese río cuando llegue", ha dicho, al apuntar que "en política todo es muy volátil" e indicar que durante esta legislatura ha experimentado "un desgaste muy grande".

En esta línea, Silva cree que las principales medidas educativas del Gobierno de Cantabria "todavía no se están viendo los efectos" porque las decisiones más importantes "tardan tiempo en larvarse". Entre ellas, ha citado la prohibición del uso de móviles en las aulas o el Plan Estratégico de Formación Profesional 2027-2030, que "se notará en los próximos años".

Así lo ha señalado este domingo en una entrevista en RNE, en la que ha avanzado que la Consejería reunirá el 3 de julio al Observatorio Cántabro de la Convivencia y presentará una guía de educación emocional.

En este sentido, ha detallado que "en las etapas tempranas cada vez es más necesaria". Sin embargo, ha apuntado que los datos reflejan una "buena" convivencia escolar y que el curso 2025-2026 ha sido "razonablemente positivo", ha afirmado, aunque quiere ser "muy prudente".

Sobre las estadísticas de Cantabria, ha dicho que son "positivas", con una incidencia inferior al 1 por ciento, y que recogen "más procedimientos de restauración de la convivencia, más casos de acoso escolar, e incluso más casos donde detectamos conductas autolíticas o que pueden enmarcarse en la prevención del suicidio", ha explicado.

En este sentido, ha marcado el objetivo de "mantener" la convivencia escolar "sin perder de vista la salud mental en niños y preadolescentes".

En otro punto, Silva ha hablado del proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado y Convivencia Escolar, sobre la que espera que esté aprobada este 2026, ya que es "muy consciente" de que en 2027 será "muy complicado" al tratarse de un año electoral.

Por eso quiere agilizar los plazos, realizar las comparecencias este mes y debatirla en septiembre y octubre. Además, espera que no haya enmiendas a la totalidad y que las demandas del resto de grupos se concentren en enmiendas parciales.

NUEVO CURSO

Para el resto del año, el consejero también espera "más reivindicaciones" por parte de la Junta de Personal Docente, ya que, a pesar de haber alcanzado el acuerdo de adecuación salarial, "hay elecciones sindicales en diciembre".

Antes comenzará el curso 2026-2027, en el que se romperá la tendencia de crecimiento de la plantilla docente, tras años de impulso "muy fuerte" a la educación inclusiva y la FP, porque "ahora la realidad demográfica se impone".

En este punto ha indicado que los datos de escolarización arrojan mil solicitudes menos que el año pasado y que la proyección se mantiene hasta 2035, y que con un sistema educativo está pensado para "un corte de 5.000-6.000 nacimientos, están naciendo 3.000 niños en Cantabria", ha puntualizado al calificar este asunto como "el mayor reto que tenemos".

La Consejería sigue la estrategia de "encarar las cosas, decirlas, ponerlas encima de la mesa y tomar decisiones con progresividad", pero el consejero no sabe "con exactitud" cuántos profesores menos habrá el próximo curso. Lo que sí sabe es que, aunque la bajada de alumnos equivale a unas 50 unidades menos, "no van a ser 50 tutores menos".

Asimismo, ha dicho que no se ha tomado una decisión sobre posibles cierres de centros educativos rurales, que son los que "más sufren" la pérdida de alumnos.

Y, aunque la región realiza "un esfuerzo muy grande" para mantener una escuela rural "potente", cree que debe haber "racionalidad" porque hay factores que "a veces juegan críticamente en contra de la formación del alumno", por ejemplo, las relaciones, cuando estudian en un grupo muy pequeño. "Tenemos que decidir, aunque no sea por inversión pública, sino por el desarrollo del niño", ha asegurado.

Como novedad, se implantará la gratuidad de la primera matrícula en la Universidad de Cantabria, que beneficiará en torno a "1.500 o 1.600" estudiantes que hayan hecho la PAU en Cantabria o estén empadronados en la región a 31 de diciembre del 2025. Para ello, es necesario firmar el decreto de precios públicos, que espera tener autorizado "a finales de junio", ha dicho.

Por otra parte, ha abordado el calendario escolar, que tras una década de implantación Silva quiere realizar un estudio "independiente, profundo y longitudinal" que arroje "los datos más fiables posibles".

En este ámbito, ha hablado sobre el interés del área de Economía Política de la institución académica privada ESADE, pero ha afirmado que el Gobierno no tiene cerrado cómo lo hará, pero que quiere "hacerlo bien, sin prisa".